Nava descoperită pe locul World Trade Center, artefact de pe vremea Războiului de Independență

O navă găsită în urmă cu patru ani pe locul în care se înălța World Trade Center din New York a fost construită din lemn tăiat în jurul anului 1773, arată noi cercetări. Oamenii de știință de la Observatorul Lamont-Doherty din cadrul Universității Columbia au spus că în construcția cadrului navei a fost folosit stejar alb provenit dintr-o pădure din zona Philadelphia, același material din care a fost construită Independence Hall, clădirea din orașul Philadephia în care s-au dezbătut și adoptat Declarația de Independență și Constituția SUA.

Descoperirea de la World Trade Center leagă nava de date-cheie din istoria SUA: anul 1773 a premers cu doi ani începutul războiului de independență și cu trei ani semnarea Declarației de Independență. Oamenii de știință au arătat că nava era proiectată după modelul vaselor olandeze, goeleta transportând pasageri și mărfuri pe ape puțin adânci, cu zone stâncoase. Se presupune că vasul a navigat circa 20-30 de ani înainte de a fi doborât de propria greutate și a se scufunda pe fundul fluviului Hudson. O bucată de lemn de zece metri din corpul navei a fost găsită în iulie 2010, la șase metri sub o stradă, în timpul construcției unei parcări pentru noul One World Trade Center, parte a complexului reconstruit la New York după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Potrivit arhitectului Michael Pappalardo, ambarcațiunea ar fi putut fi de două sau trei ori mai lungă decât porțiunea găsită.

Aceasta este cea mai mare descoperire arheologică realizată în New York începând din anul 1982, când s-au găsit rămășițele unei nave comerciale din secolul al XVIII-lea în cursul lucrărilor de pe strada Water, în sudul Manhattan-ului. Arheologii din oraș s-au declarat atunci uimiți de importanța descoperirii făcute foarte aproape de locul în care, potrivit unei hărți din 1797, se afla un ambarcader. Lucrătorii din Zona Zero au găsit, cu aceeași ocazie, o mare piesă metalică semicirculară care aparținea vasului și un pantof de piele din epocă.