“Nava Dragostei”, în Portul Constanţa

Portul Constanţa va găzdui astăzi o nouă ambarcaţiune care va încânta privirile constănţenilor. Nava “Pacific Princess”, cunoscută şi sub numele de „Love Boat” (Nava Dragostei) din cunoscuta peliculă cu acelaşi nume din 1977, acostează încă de dimineaţă şi va rămâne în port până la ora 16.00. Nava se află într-o croazieră pe traseul Atena - Volos - Varna - Constanţa - Odessa - Yalta - Istanbul - Veneţia. Capacitatea pasagerului este de 670 de pasageri şi numărul membrilor echipajului este de 350 de angajaţi. “Pacific Princess” a fost construită în 1971, cântăreşte 30.200 de tone, are 168 de metri lungime şi 25 de metri lăţime, poate atinge o viteză de 20 de noduri şi are şapte punţi.