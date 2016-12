Navă eşuată în Portul Constanţa

Nava „Tubarao”, sub pavilion Bahamas, încărcată cu 51.632 tone de bauxită din Sierra Leone, a eşuat sâmbătă, 1 martie, în Portul Constanţa. Potrivit directorului Căpităniei Zonale Constanţa, Alexandru Mezei, incidentul a avut loc în jurul orei 19.30, în timpul manevrei de acostare în dana 51 a Portului Constanţa. „Înainte de intrarea în dană, în timpul manevrei de acostare, nava s-a pus pe uscat în bazinul portuar. Cu remorcherul de navă s-a încercat, timp de câteva ore, scoaterea ei din bancul de nisip în care se proptise cu chila (element principal de rezistenţă al osaturii unei nave - n.r.), însă nu s-a reuşit. În aceste condiţii, s-a adus o barjă şi s-a luat decizia de a se descărca o parte din marfă, pentru a uşura nava şi a relua operaţiunile de aducere în plutire”, a declarat Mezei. Într-un final, în jurul orei 22.30, „Tubarao” a acostat, în siguranţă, în dana 51 a Portului Constanţa. Potrivit directorului Căpităniei Zonale Constanţa, în timpul manevrei de acostare nu au existat incidente şi nici cazuri de poluare. Cu toate acestea, în cursul zilei de astăzi, nava va fi supusă unei inspecţii cu scafandri, pentru a se verifica dacă are sau nu vreo avarie. Dacă după inspecţie se vor constata nereguli, „Tubarao” va fi îndocată (ridicată pe un doc plutitor - n.r.) în Constanţa sau unde va dori armatorul. În cazul în care nava va fi în regulă, aceasta va putea pleca din Port după descărcarea mărfii. Nava „Tubarao” are 190 metri lungime, 32,3 metri lăţime, 12,1 metri pescaj, capacitatea de 53.350 tdw şi a fost construită în 2007. Cauzele evenimentului naval sunt cercetate de Autoritatea Navală Română.