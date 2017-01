Nava „MSC Sinfonia“ a deschis sezonul croazierelor maritime

Nava de lux „MSC Sinfonia“, ce aparţine binecunoscutei companii MSC Cruise, a deschis, ieri, sezonul croazierelor maritime care ajung anul acesta la Constanţa. Ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, nava a acostat în dana de pasageri Constanţa. La bordul navei se află 1.486 persoane din diferite ţări, precum Argentina, Italia, Franţa, Irlanda sau Austria, împreună cu cei 698 membri ai echipajului. După check-in, pasagerii s-au îndreptat către autocarele ce îi aşteptau la ieşire, nu înainte de a se opri la standurile cu suveniruri, de unde şi-au procurat şi broşuri în care erau prezentate principalele obiective turistice ale Constanţei, urmând ca apoi să meargă să viziteze oraşul, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, dar şi Cetatea Histria. Pasagerii, cu vârste cuprinse între 40 şi 80 de ani, s-au arătat încântaţi că vor vizita Constanţa. Cei mai mulţi au spus că se află pentru prima oară în România. Prea multe nu ştiau despre ţara noastră. Cea mai cunoscută istorie rămâne cea a vestitului Dracula. “Sunt din Irlanda şi am pornit această croazieră alături de soţia mea. Eu am 80 de ani, iar ea 75. Este prima dată când vizităm această ţară. Am auzit de Dracula”, a spus unul din pasageri. „Am auzit că limba română se aseamănă foarte mult cu limba spaniolă. Am în România un prieten foarte bun”, a spus un pasager argentinian. „MSC Sinfonia“ a plecat din Geneva, Italia, pe 5 aprilie şi a avut oprire în portul din Civitavecchia şi în Istanbul, de unde a şi venit în Constanţa. Nava a plecat din Portul Constanţa ieri, la ora 19.00, urmând să ajungă astăzi în Varna.

Nava, construită în 2005, are o lungime de 251 de metri, o greutate de 58.625 tone, o capacitate de 1.554 de pasageri şi 765 membri de echipaj. „MSC Sinfonia“ oferă pasagerilor condiţii la standarde înalte, ce includ un simulator virtual de golf pentru pasionaţii acestui sport, o cameră dedicată jocurilor video, SPA-uri, saloane de înfrumuseţare, discoteci, cazinouri şi chiar o piscină unde turiştii se pot relaxa.