Navă panameză, reţinută de ANR

Nava “Stella Quarta”, sub pavilion Panama, a fost reţinută luni în Portul Constanţa, după ce inspectorii Autorităţii Navale Române (ANR) au constatat la bordul cargoului 17 deficienţe, dintre care şase legate de modul de întreţinere a navei, care puneau în pericol siguranţa navigaţiei. Directorul Serviciului Operaţiuni Navale din cadrul Autorităţii Navale Române, Paul Brînză, a declarat că nava “Stella Quarta” se afla în dana societăţii Minmetal din Portul Constanţa sub operaţiuni de descărcare a unei cantităţi de zahăr vrac. Purtătorul de cuvînt al ANR, Monica Paraschiv, a afirmat că printre deficienţele constatate la bordul navei se numără lipsa presiunii la pompa de incendiu de avarie şi neîntreţinerea corespunzătoare a sălii maşinilor. În plus, deficienţele constatate în ultimele două rapoarte PSC nu fuseseră raportate şi nici remediate şi din luna decembrie 2006 nu mai fuseseră făcute specificaţii cu privire la perioadele de muncă şi de odihnă ale membrilor echipajului. “În acest moment nava este reţinută în dana 57 a Portului Constanţa şi va rămîne aici pînă la remedierea tuturor defecţiunilor constatate de către inspectorii ANR”, a declarat Monica Paraschiv.