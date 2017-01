Navă spaniolă cu deşeuri toxice, primită pentru reparaţii în România

Cotidianul spaniol „El Pais” a publicat în numărul de luni un articol cu titlul „România ne scapă de gunoi”, în care se afirmă că un vas încărcat cu deşeuri toxice, refuzat de Spania, va ancora în România, ca să fie reparat. Nava a generat multe dispute în Spania, pentru că era destinată casării, mai exact abandonării pe plajele Indiei, iar legislaţia internaţională de mediu nu permite aşa ceva. Pentru că nu a putut fi casată în condiţiile dorite, România a fost aleasă pentru reparaţia navei, dar oficialii comunitari cred ca vasul va ajunge, totuşi, în India. Nava „Aqaba Express” a staţionat timp de mai multe săptămîni în portul oraşului Almeria. Reţinut de autorităţile iberice, nava a primit undă verde să plece de pe coastele Spaniei şi să ancoreze într-un port românesc.

Cotidianul spaniol „EL Pais” afirma că autoritatea navală română şi-a dat acceptul primirii navei, după o corespondenţă de cîteva zile cu spaniolii. „Deocamdată, această navă este privită ca oricare altă navă care vine în şantierele de reparaţii, iar speculaţiile care se fac în presă va trebui dovedite”, a declarat directorul Departamentului Operaţiuni Navale din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR), Şerban Berescu. Comandantul navei va trebui să prezinte la control documente care să ateste că nava este aptă din punct de vedere tehnic şi nu prezintă niciun pericol pentru mediu. Un control amănunţit se va face şi la bordul navei, chiar înaintea intrării în şantierul de reparaţii.

Potrivit presei spaniole, nava a fost fabricată în 1975 şi a parcurs în ultimii ani ruta Almeria - Spania - Nador - Maroc, dar şi-a schimbat numele şi pavilionul de trei ori într-o singură lună. „Beni Ansar”, care se afla sub pavilion marocan, a trecut sub pavilion Tuvalu cu numele de „Beni” şi, în cele din urmă, a devenit „Aqaba Express”, proprietate a unei firme bulgăreşti, sub pavilion Insulele Comore. Înainte de aceasta, a fost proprietatea firmei marocane Limadet şi a fost administrată de compania Comanav. Nava a fost vîndută, în iulie 2007, firmei Indian Breakers, pentru casare. Preţul s-a stabilit la 351 dolari/tona din greutatea navei, în total ajungîndu-se la valoarea de 4,2 milioane de euro. Autorităţile române nu au fost încă anunţate cînd urmează să ajungă nava la noi în ţară şi nici în care dintre cele trei şantiere va intra la reparaţii.