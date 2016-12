Nave încărcate cu ţigări de contrabandă

TRANSPORT SUSPECT. În urma controalelor şi a monitorizării ce au avut ca subiect două nave care au acostat în acest sfârşit de săptămână în Portul Constanţa, poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit ţigări susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste şase milioane de lei. Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa spun că vineri dimineaţă, în jurul orei 04.00, în rada Portului Constanţa a sosit nava „Hizir Karaer 1“, sub pavilion Turcia, din direcţia portului Poti, Georgia. În baza analizei de risc, la nivelul IJPF a fost dispusă supravegherea navei prin SCOMAR şi efectuarea de verificări specifice pe linia activităţii de combatere a infracţionalităţii transfrontaliere. Sâmbătă, nava a acostat la chei, având ca marfă declarată un autotractor marca DAF cu o semiremorcă în care se aflau 1.250 de cutii conţinând fiecare 10.000 ţigarete marca „Marble“. În timpul audierilor, comandantul navei, Erzum Dogan, a declarat că ţigările provin din Georgia şi că urmau să fie preluate de o societate comercială din Brăila şi depuse în regim de antrepozit vamal - zona liberă Constanţa. În urma verificăriilor, întreaga cantitate de ţigări, respectiv 12.471.520 tigarete „Marble“, evaluată la 6.235.760 lei, a fost reţinută şi predată pe bază de proces verbal unui comisionar vamal sub suspiciunea de a fi contrafăcute, iar autotrenul cu semiremorcă a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. Totodată, pentru expertiza ţigaretelor au fost ridicate probe care au fost trimise la un laborator specializat. În acest caz, poliţiştii de frontieră i-au întocmit dosar penal comandantului navei sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, iar faţă de administratorul firmei brăilene, Iuxel Yasar, s-a început urmărirea penală pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

MONITORIZARE. Cea de-a doua descoperire a poliţiştilor de frontieră a fost făcută în timp ce echipe speciale ale IJPF au monitorizat o navă amarată în dana 48 a Portului Constanţa. Oamenii legii spun că echipele au observat două persoane care cărau colete voluminoase şi ambalate în saci de la bordul navei „SAFI“, pavilion Cambodgia, către o autoutilitară Ford Tranzit parcată în apropierea navei. În urma flagrantului, poliţiştii de frontieră au descoperit că pachetele conţineau ţigări „ASSOS“ netimbrate, iar la controlul autoutilitarei au mai fost găsite ţigări de aceeaşi marcă ascunse între şasiu şi bena acesteia. În total, asupra celor doi bărbaţi, Aurel Caraman şi Marian Apostol, ambii din judeţul Constanţa, au fost găsite aproape 800 de pachete cu ţigări. Totodată, poliţiştii de frontieră au efectuat şi un supracontrol asupra navei, echipa descoperind într-un tanc de balast din compartimentul cârmei alte 5.000 ţigarete ASSOS netimbrate. Reprezentanţii IJPF spun că nava sosise duminică dimineaţă în Portul Constanta, dinspre Turcia, în balast, urmând a încărca laminate. Întreaga cantitate de ţigări, a căror valoare a fost estimată la peste 10.000 de lei, a fost reţinută în vederea confiscării, iar comandantului navei şi celor doi constănţeni le-au fost întocmite actele premergătoare cercetării penale.