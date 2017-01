Nave militare americane escortează vapoare comerciale în Strâmtoarea Hormuz

Nave militare americane au început să escorteze vapoare comerciale din SUA care tranzitează Strâmtoarea Hormuz, după ce Forţele navale iraniene au capturat un cargobot înmatriculat în Insulele Marshall, informează Wall Street Journal. "Forţele navale oferă o protecţie mai mare navelor sub pavilion american care tranzitează Strâmtoarea Hormuz", a comunicat Comandamentul Central al Statelor Unite. "Din precauţie, pe fondul imprevizibilităţii prietenilor noştri iranieni, am mobilizat forţe astfel încât să putem răspunde dacă iranienii decid din nou să se comporte prosteşte", a atras atenţia un oficial de la Pentagon. Cargobotul Maersk Tigris, aparţinând companiei daneze Maersk Line şi aflat sub pavilionul Insulelor Marshall (republică afiliată Statelor Unite), tranzita Strâmtoarea Hormuz pe 28 aprilie. Nave militare iraniene au ordonat echipajului să se îndrepte către teritoriul iranian. Statele Unite au trimis distrugătorul USS Farragut şi un avion de recunoaştere în zonă după ce comandantul navei Maersk Tigris semnalase o situaţie de urgenţă. Iranul a promis că va elibera nava-cargo la bordul căreia se află inclusiv patru militari români imediat ce armatorul rezolvă litigiul pe care îl are cu o companie iraniană.