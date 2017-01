Nave militare NATO efectuează ample exerciţii antisubmarin în Marea Nordului

Alianţa Nord-Atlantică a iniţiat astăzi, în Marea Nordului, unul dintre cele mai ample exerciţii antisubmarine, invitând, în premieră, Suedia, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia, informează Reuters. Douăsprezece nave militare, din 11 ţări, participă la exerciţiul "Dynamic Mongoose", care va consta în manevre de apărare antisubmarin într-una dintre cele mai ostile mări - unde sunt canioane acvatice şi curenţi puternici. Tensiunile dintre Alianţa Nord-Atlantică şi Rusia s-au accentuat pe fondul crizei din Ucraina, iar ţările baltice se tem că vor deveni ţintele Moscovei. Finlanda a depistat un submarin neidentificat în largul coastelor sale săptămâna trecută, în timp ce Letonia detectase luna trecută un submersibil rus în apropierea apelor sale teritoriale. "Rusia are dreptul să utilizeze mările aşa cum îl avem şi noi", a declarat amiralul american Brad Williamson, comandantul exerciţiului NATO. "Însă incidentele la care am asistat recent nu sunt în conformitate cu reglementările internaţionale şi au stârnit preocupări. Exerciţiul actual nu este o ripostă, dar are o anumită relevanţă", a spus Williamson, aflat la bordul navei militare USS Vicksburg, care coordonează manevrele militare. Ţările nord-europene au criticat dur Rusia luna trecută, catalogând-o drept o mare ameninţare la adresa securităţii regionale.