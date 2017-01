Nave vândute pentru salariile marinarilor

Patru nave sub pavilioane diferite se află abandonate în porturile constănţene, după ce armatorii au refuzat să mai plătească salariile marinarilor pe motiv că stau prost cu finanţele. Două dintre acestea vor fi scoase la licitaţie şi cu banii din vânzarea lor se vor restitui salariile şi se vor acoperi datoriile făcute de armatori. Prima navă pentru care Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) România va deschide procesul pentru vânzare, în septembrie, după vacanţa judecătorească, este „Sergey Dymov”, sub pavilion Moldova, cu opt ucraineni la bord, abandonată în Dana Anastasia, din mai. Următoarea pe lista ITF este „Temixron 2”, tot sub pavilion Moldova, ancorată lângă compatrioţii de pe „Sergey Dymov”. Marinarii de pe „Temixron 2” au intrat, în mai, în greva foamei şi s-au făcut deja şase luni de când nu şi-au mai primit salariile. „În cazul primei nave cu opt marinari la bord, când armatorul a aflat că vom deschide acţiune în instanţă, s-a speriat şi a promis că-şi va achita toate datoriile. Până la finalul vacanţei judecătoreşti, mai este timp să-şi onoreze promisiunea. Noi suntem decişi să începem acţiunea în Instanţă. Nava a fost evaluată, neoficial, la circa 100.000 de euro, bani care acoperă toate cheltuielile”, a declarat reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu. Salariile restante ale marinarilor se ridică la aproape 40.000 euro. Bucătarul de pe „Sergey Dymov” a fost repatriat pentru că a suferit un accident în timpul unei manevre de întoarcere a navei: a căzut de pe o scară, fracturându-şi călcâiul. Şi „Temixron 2” a fost evaluată în jurul cifrei de 100.000 de dolari şi se vor începe procedurile pentru scoaterea ei la licitaţie. Salariile restante ale navigatorilor ajung la 10.000 de dolari.

UN SINDICAT DE SPERIAT! „Mulţi dintre marinarii aflaţi pe navele cu probleme preferă să ajungă la noi pentru a sesiza dificultăţile cu care se confruntă”, potrivit lui Mihălcioiu. Şi asta deoarece ştiu că ITF România şi Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) sunt cele mai puternice structuri care îi pot ajuta. Este şi cazul altor două echipaje care au cerut ajutorul reprezentantului celor două entităţi, Adrian Mihălcioiu. „Două echipaje din Şantierul Naval şi Portul Midia ne-au cerut ajutorul pentru că marinarii nu mai fuseseră plătiţi de armatori. Este vorba despre echipajele de pe „Ecole”, pavilion Panama şi „Ana Maria”, pavilion Marshall Island. Cei 15 marinari de pe primul vas, un LPG (navă care transportă gaz lichefiat - n.r.), ne-au spus că nu sunt plătiţi de trei luni şi ne-au cerut ajutorul în momentul în care au intrat cu nava în Şantierul Naval, la reparaţii. Când armatorul (compania Capello Maritime din Grecia) a aflat că ne vom implica, a promis că îşi va achita restanţele. S-a ţinut de cuvânt, aşa cum ne-a confirmat şi şeful mecanic”, a declarat Mihălcioiu. Luni, 30 iulie, reprezentantul ITF şi SLN a fost anunţat de doi marinari de pe tancul petrolier „Ana Maria”, aflat în portul Midia, că sunt probleme cu salariile. „Marţi (31 iulie - n.r.), am fost la bordul navei, am discutat cu oamenii, dar, de teamă, armatorul rezolvase deja problemele pentru că aflase că marinarii au cerut sprijinul nostru”, a afirmat Mihălcioiu.