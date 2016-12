Navele de croazieră, la ordinea zilei la Constanţa

Navele de croazieră care acostează în Portul Maritim Constanţa aduc turişti străini în fiecare săptămână. Vineri, la Terminalul de Pasageri au acostat două nave de croazieră, la diferenţă de o oră. La 7.00 a ajuns în port „Thompson Celebration“, cu o lungime de 214 metri şi o capacitate de 1.264 de pasageri. După ce au coborât de pe navă, turiştii au fost preluaţi de autocare şi duşi să viziteze oraşul. Nava, care a poposit în Portul Constanţa până la 18.00, a plecat spre Mykonos, Grecia. „Este prima dată când venim în România. Tot ce ştiu despre această ţară e că are o gimnastă foarte bună, Nadia Comăneci, şi un fotbalist la fel de bun, Hagi”, a spus Joshua din Irlanda, unul din turiştii de pe „Thompson Celebration“. Cea de-a doua navă, „Insignia“, cu o capacitate de 684 de pasageri şi 30.000 de tone, a sosit tot vineri, la 8.00. Înainte de a ajunge în portul nostru a acostat în Soci, Rusia, şi din Constanţa pleacă sâmbătă, la ora 18.00, spre Nessebar, Bulgaria. „Am avut un fiu care a locuit doi ani în România, unde a lucrat ca voluntar în orfelinate şi spitale. Nu am mai fost până acum aici, dar când am aflat că nava se va opri şi în Constanţa, am fost foarte încântaţi că putem vizita ţara în care a lucrat copilul nostru. Vrem să închiriem o maşină cu care să mergem la Bucureşti, să vizităm nişte prieteni”, a spus Herst din San Francisco, SUA. În acest an sunt anunţate 76 de nave care vor ajunge în Portul Maritim Constanţa.