“Navele sunt capturate de piraţi şi din neglijenţa comandanţilor”

Reprezentanţii companiei britanice Zodiac, armatorul navelor „Asian Glory” şi „St. James Park”, capturate de piraţii somalezi, au declarat că echipajele celor două nave (printre care se numără navigatori români) sunt în stare bună. „Comunicăm regulat cu cei de la bord. Am înţeles că echipajul este în stare bună, iar prioritatea noastră este întoarcerea marinarilor şi a navelor cât mai repede posibil şi în siguranţă\", au declarat reprezentanţii companiei. „Asian Glory”, care transporta maşini din Singapore către portul Jeddah din Arabia Saudită şi naviga sub pavilion britanic, a fost capturată în seara de 1 ianuarie, la peste 600 de mile maritime de coastele Somaliei. Nava are un echipaj format din 25 de persoane, printre care se numără şi doi constănţeni. „St. James Park” transporta substanţe chimice din Spania către Thailanda şi a fost capturată de piraţii somalezi pe 28 decembrie. La bordul vasului se află 26 de membri ai echipajului, printre aceştia numărându-se şi doi navigatori constănţeni. Un alt navigator român se află la bordul tancului petrolier „Maran Centaurus”, capturat pe 29 noiembrie 2009.

ATAC DINSPRE COASTELE YEMEN-ULUI. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, atacul piraţilor asupra navei „Asian Glory”, la peste 600 de mile maritime de coasta Somaliei, nu este neobişnuit: „Nu este atât de neobişnuit faptul că piraţii somalezi nu mai atacă doar navele care vin prea aproape de coasta Somaliei. Au fost atacate nave care se aflau şi la peste o mie de mile marine de coasta Somaliei”. Potrivit lui Mihălcioiu, în jurul anului 2004, a fost înfiinţat un culoar de siguranţă de-a lungul coastelor Somaliei, patrulat de nave de război aparţinând agenţiilor de securitate internaţionale. Scopul acestuia era să reducă fenomenul pirateriei. „Culoarul are o lungime de 1.500 de kilometri şi o lăţime de câteva mile marine, fiind amplasat între Somalia şi Yemen. La început, navele mergeau cât mai aproape de coastele Yemenului, pentru a evita atacurile piraţilor. Acum însă, această metodă nu mai dă aceleaşi rezultate. Sunt piraţi somalezi care se duc în Yemen şi atacă de pe costele acestui stat, tocmai din acest motiv”, a explicat liderul SLN. El a adăugat că cea mai bună metodă a navelor de a se feri de atacurile piraţilor este deplasarea în convoi. „Mulţi comandanţi de nave decid să se oprească la intrarea în culoarul de siguranţă şi să aştepte sosirea altor nave, pentru a fi mai în siguranţă. În plus, la ore regulate, o navă militară vine şi însoţeşte navele strânse la intrarea în culoar”, a spus Mihălcioiu. Pe lângă escorta militară, deplasarea în convoi are mai multe avantaje, printre care şi faptul că veghea organizată este mult mai bună, piraţii putând fi depistaţi din timp. Din păcate, nu toţi comandanţii de nave aşteaptă formarea unui convoi sau cel puţin sosirea navei militare care să-i escorteze. Mai mult, au fost şi cazuri când comandantul nu a organizat puncte de veghe, echipajul fiind luat prin surprindere de atacul piraţilor.