Nave-premieră în Portul Constanţa: Queen Victoria şi Azura

Portul Constanţa va găzdui, în următoarele două duminici, două nave de croazieră de mari dimensiuni care vor ajunge în premieră în ape româneşti. Queen Victoria şi Azura vor face escală în Portul Constanţa în 23 şi, respectiv, 30 septembrie şi vor aduce în România peste 7.000 de turişti. Oaspeţii se vor afla pe teritoriul ţării aprox. 10 ore şi calculele arată că vor cheltui câteva sute de mii de euro pe excursii şi suveniruri. Vasul Queen Victoria face parte din linia de croaziere Cunard, are o lungime de 294 metri şi o greutate de 90.000 tone. Nava are dotări standard pentru un pasager: şapte restaurante, 13 baruri, trei piscine, o sală de bal şi un teatru. Vasul are o capacitate de 2.014 pasageri, majoritatea britanici şi un echipaj de aproape 1.000 de persoane. Vasul are punct de plecare din Southampton (Anglia), ajunge în Palma de Mallorca (Spania), Yalta şi Odessa (Ucraina), Constanţa, Istanbul (Turcia), Pireu (Grecia), Porto (Portugalia) şi se întoarce înapoi la Southampton. În 30 septembrie va poposi nava Azura, cea mai mare ambarcaţiune de pasageri care ajunge în Constanţa în acest sezon de croaziere. Azura găzduieşte peste 3.000 de pasageri, cei mai mulţi britanici, şi un echipaj de aprox. 1.300 de persoane.O croazieră cu un astfel de pasager durează 20 de zile şi costă între 2.370 de lire şi 6.930 de lire sterline (2.900 - 8.600 euro) în funcţie de gradul de confort al cabinei. Pasagerii de pe nava Queen Victoria vor fi preluaţi de 25 de autocare, la sosirea în Constanţa, iar pentru a-i duce în excursie pe turiştii de pe Azura este nevoie de aproape 40 de autocare.