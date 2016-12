Navetă asigurată şi sprijin financiar, pentru elevii din Horia

O PROBLEMĂ ÎN PLUS A fi licean sau student din mediul rural poate fi o provocare. Nu, nu este vorba despre provocările pe care le aduc materiile şcolare, ci de cheltuielile suplimentare şi neplăcerile provocate de transportul până la şcoală. Chiar dacă, la o primă vedere, nu pare mare lucru, tarifele mari şi graficele prost făcute ale firmelor de transport influenţează, indirect, dar puternic, traiectoria şcolară. Tot mai mulţi studenţi şi liceeni lipsesc de la ore pentru că nu au bani de drum sau întârzie din cauza mijloacelor de transport. Şi ştim cu toţii că, în timp, asta îi determină pe unii să-şi abandoneze studiile, ceea ce duce la alte neplăceri. Situaţia este asemănătoare şi în cazul comunelor cu mai multe sate, dar cu o singură şcoală gimnazială, unde copiii sunt nevoiţi să străbată kilometri întregi pe jos până la unitatea de învăţământ. În asemenea condiţii, ajutorul din partea sponsorilor sau al administraţiilor locale ar fi binevenit. În judeţul Constanţa, sunt câteva comune care asigură transportul gratuit al elevilor, fie cu microbuzele primăriilor, fie cu unele obţinute prin fonduri guvernamentale.

BURSĂ DIN BANI LOCALI În Agigea şi Independenţa, un asemenea program se desfăşoară de ani de zile cu succes. Şi Horia face parte dintre comunele care, de câţiva ani, asigură transportul gratuit al elevilor şi studenţilor, în anumite condiţii. În plus, din toamna anului trecut, ei primesc de la bugetul local o bursă în valoare de 100 de lei. Bineînţeles, pentru a avea parte de aceste beneficii, elevii şi studenţii trebuie să nu aibă corijenţe sau absenţe. „Avem un protocol cu unităţile de învăţământ la care merg elevii din Horia. De acolo ne trimit periodic situaţiile elevilor şi ştim exact cine are dreptul la bursă. Iar legat de transport, ca să fim siguri că elevii merg la şcoală şi nu în alte locuri, comparăm listele de prezenţă ale şoferilor cu cele de la unităţile de învăţământ. Aşa am reuşit să combatem abandonul şcolar, situaţia elevilor la învăţătură s-a îmbunătăţit considerabil. Din 38 de elevi, doar şase mai au absenţe”, a explicat primarul comunei Horia, Gigel Sava. În prezent, transportul elevilor se realizează cu două microbuze: unul achiziţionat din fonduri guvernamentale şi unul cumpărat de Primărie.