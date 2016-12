Navigaţia Astronomică în Mileniul III, dezbătută la Delfinariul Constanţa

Ieri, în sala de conferinţă „ing. Marcel Stanciu”, din incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, s-au desfăşurat lucrările mesei rotunde „Navigaţia Astronomică în Mileniul III”. Reuniunea a fost organizată de Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, în colaborare cu Liga Navală Română, Universitatea Maritimă şi Yacht Clubul Regal Român, şi sub înaltul patronaj al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, al Autorităţii Navale Române şi al Consiliului Judeţean Constanţa. Directorul ştiinţific al Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, dr. Nicolae Papadopol a declarat că evenimentul de vineri a fost dedicat sărbătoririi Anului Astronomic Internaţional 2009. „Cei peste 80 de participanţi au discutat despre alinierea navigaţiei astronomice la cerinţele mileniului III. Toţi au ajuns la concluzia că această disciplină, trebuie protejată cu toate tradiţiile ei, bineînţeles adaptată la cerinţele moderne. De asemenea tot în cadrul întîlnirii, s-a decis că toţi specialiştii în domeniu trebuie să se reunească anual pentru a discuta pe această temă, Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii fiind locul perfect pentru aşa ceva“, a declarat dr. Nicolae Papadopol. Organizatorii au avut în vedere, prin selectarea pentru susţinere a unui număr de lucrări relevante, prin dorinţa de a crea un cadru adecvat unor dezbateri deschise, susţinută între specialişti, crearea oportunităţii de analiză pertinentă a problemelor actuale şi de perspectivă a navigaţiei astronomice, în concordanţă cu cerinţele internaţionale, cu exigenţele pregătirii şi practicii marinăreşti, cu tradiţiile marinei române. Reuniunea de vineri este cel de al doilea eveniment tematic dedicat sărbătoririi la Constanţa a Anului Astronomic Internaţional 2009, după reuşita vernisajului din luna martie a acestui an a expoziţiei „China şi cucerirea spaţiului Cosmic”, realizată în colaborare cu Consulatul General al Republicii Populare Chineze, ambele sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.