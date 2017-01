Navigator român ucis într-un atac militar în Libia

10:49:15 / 06 Ianuarie 2015

D-zeu sa-l ierte!

am fost in Libia cu cereale si chiar la Tobruk.am trecut prin controlul libienilor la intrarea in apele teritoriale-vine o salupa,te contacteaza radio ,dar nu prea stiu sa vorbeasca si se pot face confuzii.nu poti sa stii daca sint teroristi sau asa numita paza de coasta .spun 'asa numita',ptr. ca nu au insemne,salupa de fapt e una de desant,de aici apar si confuziile.si in salupa sint tot felul de indivizi care numai lucratori la paza de coasta nu arata a fi!in sfirsit,ei au situatia navelor care vin spre porturile Libiei,te controleaza si te lasa sa treci mai departe.daca nu,probabil se intimpla ce s-a intimplat!probabil ca acolo o fi fost si ceva putred ,din moment ce grecu' n-a vrut sa opreasca si a stins si luminile de drum.oricum asta cu luminile e o prostie ca aia au si ei radare ,camere cu termoviziune si etc!si daca mai era noapte si luna,plm,ce kkt de camuflaj mai e ala?!sau poate ca grecu' a stiut ca aia sint teroristi si a vrut sa se apere cum poate,dar a iesit ce a iesit!treaba e ca la la o alerta de pirati,teroristi,zone de conflict,plm,pe punte nu trebuie sa se afle nimeni!baiatul asta(os)Edy si ceilalti filipino + tatal (fitter),faceau ceva atunci,ori spalau tk-uri,ori transfer,poate liniile ptr. desccarcare,ca se mai intimpla noaptea,inainte de intrare la dana.dar ma repet,in conditii de nesiguranta,echipajul nu are ce cauta pe punte!si apele Libiei nu sint deloc sigure,data fiind situatia din tara!inca odata D-zeu sa-l ierte si condoleante familiei!si ce ascris cineva mai sus,din flota care a fost nu a mai ramas nimic,de aia nu avem unde sa muncim si plecam aiurea-n lume,riscind sa nu mai ajungem acasa ,sau sa ajungem in sicriu,ptr. ca una aflii la plecare-citeodata complet eronat-si alta gasesti la vapor!