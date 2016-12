Navigator-erou uitat de armator

În toate poveştile sau filmele realizate până acum, eroii (personajele care îi salvează pe cei din jur) sunt apreciaţi şi respectaţi. Mai mult, nu există zi în care oamenii obişnuiţi să nu-şi dorească să existe astfel de eroi şi în realitate. Şi, totuşi, atunci când unul din semenii noştri dă dovadă de curaj şi îşi pune viaţa în pericol pentru a-i apăra pe cei din jur, i se întoarce spatele. O demonstrează, cu prisosinţă, cazul navigatorului tulcean Teofil Creţu, rănit de piraţii somalezi în iunie 2010, în timp ce-şi salva colegii şi nava din mâinile răpitorilor. În ciuda gestului eroic, care l-a scutit pe armator de la plata răscumpărării către piraţi, echipajul nu şi-a primit, nici până în acest moment, salariile (deşi, după eliberare, armatorul promisese chiar şi prime pentru a răsplăti curajul navigatorilor). „Din 2010 şi până acum nu am văzut niciun ban. Armatorul mi-a zis că nu are bani şi că nu are de unde să-mi dea salariul, chiar dacă îl dau în judecată. Nava a eşuat şi este imposibil să fie pus sechestru pe ea, aşa că nu mă mai aştept să-mi văd banii vreodată”, a declarat Teofil. El a povestit că armatorul nu şi-a plătit nici măcar propriile rude care făceau parte din echipajul „MV Rim”.

A LUAT VIAŢA DE LA CAPĂT Din cauza lipsei banilor, pentru Teofil, primele şapte-opt luni de la întoarcerea în ţară (jumătatea lunii iunie 2010) au fost un adevărat calvar. Bărbatul nu putea să-şi cumpere nici măcar pansamentele de care avea nevoie pentru a-şi îngriji rana. Din fericire, în ultimul an lucrurile s-au schimbat, iar navigatorul este din nou optimist şi încrezător în propriile forţe. „Am mai fost într-un voiaj şi mi-am înnoit şi cursurile de specialitate pentru a putea naviga în continuare. Mai mult, cu sprijinul Sindicatului Liber al Navigatorilor, îmi voi căuta o companie serioasă care să îmi ofere un contract de muncă avantajos, ca să nu mai fiu nevoit vreodată să mai trec prin ce am trecut cu armatorul „MV Rim”. Dacă aşteptam după armator, nu aş fi realizat nimic”, a mai spus Teofil.

AU LUPTAT PENTRU A SE SALVA Reamintim că, la începutul lunii februarie 2010, nava „MV Rim”, sub pavilion nord-coreean şi proprietate libiană (având la bord un echipaj format din nouă sirieni şi un român), a fost capturată în nord-vestul Golfului Aden de piraţii somalezi. Pentru că negocierile purtate de armator nu ajungeau la niciun rezultat, piraţii începuseră să ameninţe echipajul cu moartea. Pe 2 iunie, tensiunea de la bordul navei a explodat. Piraţii au început să se certe, conflictul culminând cu un schimb de focuri între răpitori. „Doi sau trei piraţi au căzut sub gloanţele foştilor colegi. Situaţia ar fi rămas neschimbată, pentru noi, dacă bucătarul somalez (un localnic adus de piraţi la bordul navei pentru a le găti) nu ar fi luat armele piraţilor ucişi şi nu ni le-ar fi adus. Eu şi comandantul navei am fost printre primii care au căpătat arme”, povestea, la întoarcerea în ţară, Teofil. A urmat o încăierare şi, cu puterea pe care o dă disperarea, marinarii i-au dezarmat şi ucis pe cei şapte piraţi. Teofil a fost rănit la şold, glonţul pătrunzându-i în corp. Cu toate că rana îl durea groaznic, tulceanul s-a târât către timonă şi şi-a luat în primire postul, îndreptând nava către est, pentru a se îndepărta de mal, unde se afla baza piraţilor. Un elicopter aparţinând forţelor militare aliate din zonă a venit în întâmpinarea navei, însoţind „MV Rim” până când aceasta a ajuns în siguranţă, în Djibouti. Teofil a fost operat pe nava spital „Johan de Witt”, unde i-a fost extras glonţul din corp.