Navigatori români, cadou pentru piraţii somalezi?!

În timp ce majoritatea armatorilor fac tot posibilul pentru a evita coastele Somaliei şi, implicit, piraţii care îşi fac veacul acolo, armatorul grec Fantasy SA şi-a trimis echipajul (din care fac parte şi opt navigatori români) în „gura lupului”. Mai exact, nava „Aegean Fantasy”, sub pavilion Saint Vincent, aflată în prezent în portul Safaga din Egipt, ar trebui să se îndrepte, în perioada următoare, într-un port somalez, pentru a-şi descărca încărcătura. După cum era de aşteptat, o parte a navigatorilor a refuzat să părăsească portul egiptean, cerând ajutorul reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din Egipt pentru a fi repatriaţi. „Din informaţiile pe care le deţinem în prezent, nava, care are containere la bord, trebuie să se îndrepte către Somalia pentru a descărca marfa, după care va fi dusă în India, unde va fi vândută la fier vechi. Am transmis agentului de crewing al navei pericolul la care îi expune pe navigatori, iar acesta a început să strângă semnături de la marinarii care vor să continue voiajul pe proprie răspundere”, a declarat reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu. El a adăugat că, până în prezent, doi români sunt decişi să părăsească nava, restul urmând să se mai gândească dacă vor continua voiajul sau nu. „În cazul în care se decid să plece spre Somalia, o vor face pe propriul risc. S-ar juca cu focul. Nava are peste 35 de ani şi este o victimă sigură pentru piraţi. În plus, fiind vorba de o navă atât de veche, este posibil ca armatorul să nu plătească răscumpărarea cerută de răpitori, ceea ce ar însemna moarte sigură pentru echipaj”, a spus Adrian Mihălcioiu. O posibilă explicaţie pentru încăpăţânarea armatorului grec de a-şi trimite nava într-o zonă deosebit de periculoasă ar putea fi o eventuală asigurare a navei, care ar urma să fie colectată în cazul în care „Aegean Fantasy” s-ar scufunda pe mare sau ar dispărea, din diverse motive. Faptul că navigatorii nu şi-au mai primit salariile de două luni, prin urmare este evident că armatorul are probleme financiare, pare să confirme o astfel de ipoteză.