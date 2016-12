Navigatorii români de pe „Carmen Sylva” ar putea fi repatriaţi

Reprezentanţii Petromin fac tot posibilul pentru ca echipajul navei „Carmen Sylva”, reţinută în Marea Marmara începând cu 12 februarie, să se întoarcă în ţară. „Trebuie să menţionez, că cei 23 de navigatori nu au nicio legătură cu reţinerea. Nava a fost arestată, şi nu echipajul. Facem tot posibilul să-i aducem acasă săptămâna asta”, a declarat directorul Companiei de Navigaţie Maritimă Petromin, Florentin Chiforeanu. El a adăugat că exista o problemă la bordul navei, echipajul riscând să rămână fără alimente, însă situaţia a fost rezolvată sâmbătă, 19 februarie, când s-a realizat aprovizionarea pentru încă zece zile. De asemenea, având în vedere situaţia financiară precară a companiei, conducerea acesteia încearcă să limiteze cheltuielile ce vor apărea în perioada următoare. „Chiar dacă nava a însemnat o gaură neagră pentru noi, funcţionând în pierdere, nu putem aştepta să fie preluată de grupul austriac care a solicitat reţinerea acesteia. Vom încerca să ne recuperăm bunul”, a adăugat Florentin Chiforeanu. Reamintim că pe 12 februarie 2011, nava „Carmen Sylva”, sub pavilion Malta, aflată în proprietatea companiei Petromin, a fost reţinută în Marea Marmara, la intrarea în strâmtoarea Bosfor. Motivul reţinerii îl constituie datoria de 13 milioane de dolari pe care compania românească o are către societatea austriacă Voestalpine. „În urmă cu aproximativ doi ani jumătate, austriecii au investit 12 milioane de dolari în repararea navei, bani pe care urmau să-i primească înapoi, de la companie. Investiţia respectivă nu are, însă, nicio logică, având în vedere faptul că, la acea dată, nava nici nu valora atât”, a declarat actualul director al Petromin (numit în funcţie în urmă cu doar câteva luni), Florentin Chiforeanu.

REŢINERE NEREGULAMENTARĂ. Cu alte cuvinte, „fundătura economică” în care se află în prezent Petromin s-a produs în acel moment, fiind clar încă de pe atunci că grupul austriac nu îşi va putea recupera investiţia. În prezent, datoria către Voestalpine a ajuns la 13 milioane de dolari. „Compania nu a avut de unde să plătească aceşti bani, în condiţiile în care „Carmen Sylva” a funcţionat în pierdere. Nici acum nu avem cum să plătim datoria, ceea ce înseamnă că este doar o chestiune de timp până când nava va reveni austriecilor”, declara, pe 16 februarie, directorul Petromin. La intrarea în strâmtoarea Bosfor, înaintarea navei a fost oprită. Florin Chiforeanu povestea că bulk-carrierul nu a fost programat de autorităţile turce să intre în strâmtoare, fiind obligat, astfel, să staţioneze mai mult de 48 de ore. Acest lucru a făcut ca nava să iasă din regimul de tranzit, intrând sub incidenţa legislaţiei din Turcia şi putând fi reţinută. „Ceea ce au făcut este neregulamentar. Suntem de acord că societatea austriacă are tot dreptul să ceară arestarea navei, dar să facă acest lucru respectând legea, nu ocolind prevederile acesteia şi forţând-o pentru a obţine ceea ce vrea”, mai spunea Florin Chiforeanu.