Navigatorii români de pe „Carmen Sylva” au ajuns acasă

Veşti bune pentru familiile celor 23 de navigatori de pe nava „Carmen Sylva”, reţinută, în luna februarie, la intrarea în strâmtoarea Bosfor, în Marea Marmara. În urma intervenţiilor reprezentanţilor Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), echipajul şi-a primit salariile restante şi a fost repatriat. „Austriecii de la Voestalpine Intertrading Aktiengesellschaft au achitat atât salariile restante ale navigatorilor, în valoare totală de aproximativ 200.000 de dolari, cât şi repatrierea. Echipajul a plecat din Istanbul astăzi (duminică - n.r.), la ora 13.00 şi va ajunge în această noapte (ieri noapte - n.r.), în jurul orei 23.00”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. El a precizat că, în prezent, nava „Carmen Sylva” se află acostată în şantierul naval Tuzla, fără echipaj, sigilată şi păzită de personalul şantierului Tuzla, precum şi de angajaţi ai companiei Petrom. „Litigiul dintre compania românească şi grupul austriac Voestalpine se va rezolva în instanţă, fără a mai afecta navigatorii. Am colaborat bine cu amândouă părţile şi suntem mulţumiţi de rezultatele intervenţiei noastre”, a precizat Adrian Mihălcioiu. Reamintim că pe 12 februarie 2011, nava „Carmen Sylva”, sub pavilion Malta, aflată în proprietatea companiei Petromin, a fost reţinută în Marea Marmara, la intrarea în strâmtoarea Bosfor. Motivul reţinerii îl constituie datoria de 13 milioane de dolari pe care compania românească o are către societatea austriacă Voestalpine. „În urmă cu aproximativ doi ani jumătate, austriecii au investit 12 milioane de dolari în repararea navei, bani pe care urmau să-i primească înapoi, de la companie. Investiţia respectivă nu are, însă, nicio logică, având în vedere faptul că, la acea dată, nava nici nu valora atât”, povesteşte Florentin Chiforeanu.

LEGISLAŢIE NOUĂ. Cu alte cuvinte, „fundătura economică” în care se află în prezent Petromin s-a produs în acel moment, fiind clar încă de pe atunci că grupul austriac nu îşi va putea recupera investiţia, dimpotrivă, datoria Petromin crescând până la 13 milioane de dolari. Cel mai probabil, în urma procesului, grupul austriac va avea câştig de cauză. În aceste condiţii, reprezentanţii SLN atrag atenţia autorităţilor din România că singura modalitate pentru ca ţara noastră să conteze, iar în domeniul maritim, este de a elabora o lege care să faciliteze construcţia de noi nave în sistem privat, să asigure finanţări nerambursabile prin garanţii guvernamentale şi condiţii de menţinere a pavilionului românesc. Actul normativ trebuie combinat cu o lege a pavilionului modern, flexibilă, dar precisă, în acord cu legislaţia europeană. O asemenea legislaţie este imperios necesară, în condiţiile în care chiar şi navele companiei de stat Petromin sunt înregistrate sub pavilion maltez. „Locurile de muncă şi pregătirea absolvenţilor de marină civilă trebuie să fie prioritatea statului român, mai ales acum, când Uniunea Europeană încurajează angajarea marinarilor europeni pe nave europene”, a declarat liderul SLN. Europa controlează peste 60 % din numărul de nave care fac comerţ pe mare şi peste 55% din capacitatea de transport mondială, iar numărul ofiţerilor la nivel mondial este mai mic cu peste 12.000 decât necesarul.