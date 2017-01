Navigatorii români sînt reprezentaţi la întrunirea mondială a ITF

Conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) - organizaţie afiliată la Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) - participă în această perioadă la întîlnirea anuală a Comitetului ITF. Evenimentul are loc la Stockholm, în Suedia, şi reuneşte reprezentanţi ai Federaţiei din 137 de ţări. În cadrul întîlnirii, conducerea SLN va prezenta raportul de activitate al organizaţiei pentru anul trecut. Principalele teme de discuţie vor fi îmbunătăţirea activităţii navigatorilor şi a salariilor acestora. De asemenea, se va încerca realizarea unui nou tip de contract pentru marinari, în care să fie specificate toate drepturile de care aceştia beneficiază. În cadrul adunării generale din anul 2006, care a avut loc la Rio, în Brazilia, membrii SLN au propus ca pavilionul georgian să devină pavilion de complezenţă. În acest fel, navele pot fi controlate de reprezentanţii ITF fără a se mai cere acordul sindicatelor din ţara respectivă. În plus, aceştia se pot implica şi în grevele declanşate de marinarii de la bordul vaselor aflate sub acest tip de pavilion. Întîlnirea anuală a Comitetului ITF se desfăşoară în perioada 16-19 iunie. La nivel mondial, Federaţia are peste opt milioane de membrii.