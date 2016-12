Navigatorii sirieni de pe „Jupiter”, repatriaţi

Patru marinari sirieni sosiţi în ţară pe nava „Jupiter”, care a eşuat, în decembrie anul trecut, în zona Sulina, au fost repatriaţi sâmbătă. În cursul zilei de joi, cei patru marinari sirieni au sărit de la bordul navei în apă, intenţionând să ajungă în localitatea Sulina şi să se prezinte autorităţilor de frontieră române. Marinarii sirieni au fost preluaţi de poliţiştii de frontieră şi duşi la spital pentru îngrijiri medicale. În urma acestui eveniment, comandantul navei „Jupiter”, sub pavilion Georgia, eşuată în apele teritoriale româneşti în 12 decembrie 2009, a solicitat efectuarea controlului de frontieră pentru intrarea în România, declarând totodată abandonul navei. Poliţiştii de frontieră tulceni au întocmit, vineri, formalităţile pentru intrarea în ţară a navei Jupiter. Serviciul pentru Imigrări al judeţului Tulcea a întocmit documentele în vederea repatrierii celor patru marinari sirieni, urmând să ia toate măsurile necesare pentru ca aceştia să ajungă în siguranţă în ţara de origine. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava maritimă Jupiter avea la bord un echipaj format din şapte membri, trei români şi patru sirieni. „Ultima dată când am vorbit cu ei, navigatorii români erau decişi să părăsească şi ei nava”, a declarat Adrian Mihălcioiu. Nava de tip cargou, având o lungime de aproape 78 de metri şi lăţimea de peste 12 metri, este sub pavilion Georgia, fiind coordonată de comandantul Mircea Popescu. Autoritatea Navală Română anunţa, la data producerii eşuării, că echipajul navei a încercat dezeşuarea cu mijloace proprii, însă nu a reuşit.