Navigatorul constănţean capturat de piraţi e în viaţă

După două săptămâni de la răpirea a trei membri ai echipajului navei „MV Esther C” , deţinută de Carisbrooke Shipping Ltd, sub pavilion britanic, piraţii din largul coastelor Africii au contactat armatorul şi au început negocierile în vederea eliberării ostaticilor (printre care şi un constănţean). „Ţinem permanent legătura cu reprezentanţii armatorului, care ne-au informat că, la sfârşitul săptămânii trecute, piraţii au luat legătura cu ei. În prezent, grupul de negociatori discută cu răpitorii, pentru a stabili condiţiile în care vor fi eliberaţi navigatorii. Acestea sunt singurele informaţii care pot fi date publicităţii, până în acest moment”, a spus preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. El a precizat că incidentul este îngrijorător, în condiţiile în care acesta este unicul caz din zona respectivă în care piraţii au atacat o navă aflată în deplasare, în ape internaţionale şi au răpit şi membri ai echipajului. Preşedintele SLN a adăugat că armatorii au avut ocazia să vorbească cu cei trei navigatori, care au afirmat că starea lor de sănătate este bună. Reamintim că, în noaptea de 7 februarie, cargo-ul „MV Esther C” a fost atacat de piraţi în largul Nigeriei, la frontiera cu Camerun şi la 136 de kilometri de coastă (în partea de sud a Golfului Guineea). „Este pentru prima dată când are loc un astfel de incident în zona respectivă. Până acum piraţii furau de pe navele aflate în rada porturilor. Luau tot ce puteau şi apoi plecau”, declara la acea dată preşedintele Mihălcioiu. Nava transporta mărfuri generale din Camerun către Ghana. Potrivit reprezentanţilor companiei care deţine „MV Esther C”, după ce au tâlhărit membrii echipajului, piraţii au plecat, luând cu ei trei navigatori, un constănţean şi doi ruşi.