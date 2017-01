Navigatorul român rănit de piraţi vrea să-şi ajute salvatorul

Marinarul tulcean Teofil Virgil Creţu, membru al echipajului navei „MV Rim”, capturată de piraţii somalezi în februarie, ar vrea să-l ajute pe bucătarul somalez, datorită căruia a reuşit să-şi salveze colegii din mâinile răpitorilor. Teofil povesteşte că, după primele două luni de captivitate, atacatorii au micşorat din ce în ce mai mult porţiile de mâncare primite de membrii echipajului. Din fericire, bucătarul Ahmed îi ajuta şi le aducea, pe ascuns, mâncare. „Ahmed nu făcea parte dintre piraţi. Era un om de la ţărm pe care piraţii l-au angajat să le gătească, pentru că nu aveau încredere în bucătarul nostru”, spune Teofil. Mulţumită bucătarului, ostaticii au aflat, pe 2 iunie, că piraţii aveau de gând să-i ucidă după ce primeau recompensa. Această veste i-a făcut pe navigatori să-şi dea seama că, dacă nu se eliberează în curând, sunt pierduţi. Câteva zile mai târziu, Ahmed a trebuit să se ducă la mal pentru a aduce provizii. Când s-a întors, piraţii se certau între ei, cearta fiind atât de aprinsă încât au început să tragă unii în alţii. „Din salonul în care eram ţinuţi am auzit focurile de armă şi nu ştiam ce se întâmplă. Apoi l-am văzut pe Ahmed venind cu trei mitraliere. Una mi-a dat-o mie, una unui coleg şi cu una nu ştiu ce a făcut. Armele erau, probabil, de la piraţii morţi”, îşi aminteşte Teofil momentul decisiv în eliberarea echipajului. În altercaţia care a urmat, apoi, între piraţi şi echipaj, toţi răpitorii au fost ucişi. În orele de după conflict, Ahmed (care a rămas la bordul navei) a jucat, iar, un rol decisiv. „Văzând că ne îndreptăm spre larg, piraţii de pe mal au început să sune pe telefoanele piraţilor de la bord. Dacă nu am fi răspuns, şi-ar fi dat seama că ceva este în neregulă şi ar fi venit imediat după noi. Dar Ahmed ne-a salvat şi de data asta. A răspuns la telefoane şi a tras de timp, zicându-le că ne ducem în larg să desalinizăm apă. Mulţumită lui am avut timp suficient să cerem ajutor şi să-l şi primim”, mai spune Teofil. După ce echipajul şi bucătarul somalez au fost preluaţi de navele militare, Teofil nu mai ştie nimic de salvatorul său. Bărbatul este conştient de faptul că Ahmed nu se va mai putea întoarce niciodată în Somalia, pentru că ar fi ucis pentru ajutorul dat navigatorilor. „Am auzit că ar fi în Yemen, dar nu ştiu sigur. Aş vrea să-l invit să vină să locuiască cu mine şi cu familia mea, pentru a avea ocazia de a face ceva cu viaţa lui. Măcar atât să fac pentru cel care mi-a salvat viaţa”, spune, emoţionat, Teofil.