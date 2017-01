NĂVODARI - Birou de cooperare transfrontalieră între România şi Bulgaria

Biroul de Cooperare Transfrontalieră Năvodari - Kavana a fost inaugurat ieri, cînd a fost marcată şi lansarea oficială a proiectului “Năvodari - Kavarna: Dezvoltare locală conjugată şi cooperare”. Proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea UE prin acordarea unei finanţări în valoare de 47.729 euro, prin intermediul programului Phare CBC 2005 România-Bulgaria, “Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria”. Bugetul total al proiectului are o valoare de 53.180 euro, din care 5.451 euro reprezintă contribuţia financiară a Consiliului Local. Proiectul are o durată totală de 11 luni. Într-o conferinţă de presă, primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a declarat că obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea dezvoltării economice durabile a zonei transfrontaliere Năvodari - Kavarna prin dezvoltare locală conjugată şi cooperare între autorităţile publice locale din cele două localităţi. Dezvoltarea economică şi durabilă a zonei transfrontaliere Năvodari - Kavarna reprezintă un deziderat comun al celor două municipalităţi partenere în proiect, înfrăţite din 2006. Coordonatorul de proiect, Elena Sima, a declarat, de asemenea, că acţiunile din cadrul proiectului care susţin intensificarea cooperării transfrontaliere privesc înfiinţarea şi funcţionarea unui birou al Cooperării Transfrontaliere în cadrul Primăriei Năvodari, care va asigura comunicarea eficientă, identificarea, elaborarea şi implementarea de proiecte comune, organizarea alternativă a patru seminarii de instruire a funcţionarilor publici şi personalului angajat al autorităţilor publice din Năvodari şi Kavarna (două în România şi două în Bulgaria). De asemnea, în cadrul proiectului se are în vedere şi organizarea unei conferinţe transfrontaliere ce va avea un caracter anual, prima tematică fiind: “Dezvoltare locală prin cooperare transfrontalieră - identificarea, elaborarea si implementarea de proiecte comune”. Din partea bulgară a fost prezent la conferinţa de presă viceprimarul oraşului Kavarna, Sevinch Rasabova, care a vorbit despre posibilităţile pe care le pot dezvolta cele două localităţi în toate domeniile de activitate. “În perioada imediat următoare trebuie să identificăm proiecte economice pe care să le concretizăm şi să le dezvoltăm în parteneriat“, a declarat Matei. La rîndul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, a declarat că este convins că cele două administraţii locale vor găsi resursele necesare pentru a iniţia proiecte trasfrontaliere care pot fi accesate şi care să vină în sprijinul celor două comunităţi. “Cel mai uşor de accesat sînt proiectele transfrontaliere pentru că se adresează direct autorităţilor locale din jurul graniţelor şi nu există acea concurenţă mare care există pentru restul proiectelor. Este necesar să lucrăm pentru a aduce în comunităţile noastre fondurile europene atît de necesare dezvoltării locale“, a declarat Dragomir.