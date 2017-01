NĂVODARI - Circ ieftin în şedinţa de Consiliu

Cu toate că spun că încearcă să intre în normalitate şi că votează proiectele care vin în interesul oraşului, consilierii locali ai PD-L şi PNL din Năvodari nu fac decît circ la şedinţele de Consiliu Local (CL). În şedinţa de ieri a forului deliberativ, acuzele, replicile dure şi ironiile au ocupat locul fruntaş în lista priorităţilor consilierilor locali în locul proiectelor care într-adevăr contează pentru oraş şi populaţie. Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare întrunite ieri au existat 69 de proiecte, dintre care şapte au fost retrase încă de la începutul şedinţei pentru a fi rediscutate în comisiile de specialitate. Printre proiectele aprobate după discuţii lungi şi inutile, care nu au făcut altceva decît să lungească şedinţa, s-au numărat cel privind participarea oraşului Năvodari, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare intercomuntară “Zona Metropolitană Constanţa“, cel referitor la înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară între localităţile: Năvodari, Ovidiu, Corbu şi Lumina, proiectul referitor la aprobarea preţului perceput populaţiei pentru energia termică sau cel prin care se vor acorda tichete cadou cadrelor didactice din Năvodari.

Consilierii au ajuns să se certe şi în privinţa stabilirii taxei de concesionare a terenurilor din cimitire, în condiţiile în care legea spune clar că tariful perceput de administraţia locală se majorează obligatoriu după indicele inflaţiei. Discuţiile cele mai aprige s-au declanşat atunci cînd s-a ajuns la dezbaterea proiectului privind rectificarea bugetară. “În bugetul local nu mai avem bani. Încercăm să îi mutăm dintr-o parte în alta. Aşteptăm în continuare să ne vină banii de la bugetul de stat pentru diferenţa de tarif pentru tremoficare, în total, 42 miliarde lei vechi. Rectificarea de astăzi se rezumă la 13 miliarde lei, bani care ne ajută să plătim la zi facturile curente de iluminat public, salubritate şi alte cheltuieli curente. Am luat banii de la poziţiile bugetare unde procedura nu ne mai permitea cheltuirea acestora pînă la sfîrşitul anului“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. El a adăugat, de asemenea, că are promisiuni din partea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa pentru sume care să acopere iluminatul public, pentru că “riscăm să rămînem fără lumină în oraş“. Consilierii PNL şi cei ai PD-L s-au opus şi proiectului de hotărîre care vizează acordarea unui amplasament Agenţiei Naţionale de Locuinţe (ANL) pentru construirea a 100 de apartamente. “Alte amplasamente nu avem, pentru că fostul primar nu a făcut altceva decît să vîndă terenurile. Riscăm să pierdem finanţarea ANL din cauza unor ambiţii politice. Au refuzat să voteze acest proiect consilierii PD-L şi cîţiva de la PNL“, a mai spus Matei. În ceea ce priveşte modul în care au votat consilierii, Matei a menţionat că a purtat discuţii cu membrii din eşalonul 2 al PNL şi PD-L pentru a aproba proiectele de care oraşul are nevoie, dar că între timp aceştia nu s-au mai ţinut de cuvînt, probabil sub ameninţarea că vor fi excluşi din partid. “Încă mai există reminiscenţe după pierderea alegerilor de către Calapod şi Tucan. Continui să cred că, în timp, cei doi îşi vor găsi locul, adică acolo unde i-a aşezat electoratul, mai exact în funcţia de consilier şi nu în cea de Gică Contra. Spre exemplu, Calapod doreşte să dea mai multe tichete cadou pentru cadrele didactice decît permite legea. “Vorbeşte nea Ion că este şi el om”“, a încheiat primarul.