NĂVODARI - Conducerea TSP Ecoterm a fost schimbată

Şedinţa de Consiliu Local (CL) care a avut loc, ieri, la Năvodari, s-a desfăşurat fără prea multe dezbateri şi discuţii contradictorii. Cele 54 de proiecte de hotărîre de pe ordinea de zi au primit, toate, aprobarea consilierilor locali, cu unele amendamente. Printre proiectele supuse aprobării aleşilor locali s-a numărat interzicerea proiectului de amplasare pe teritoriul oraşului a unui depozit pentru deşeuri industriale toxice, aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 2009, stabilirea amplasamentului pentru construirea unui bazin de înot. În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii locali au hotărît în unanimitate revocarea lui Ion Hînceanu din funcţia de director general al TSP Ecoterm şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al aceleiaşi firme, precum şi numirea unui nou membru în CA al societăţii. Pentru a avea un control mai bun asupra societăţii năvodărene, primarul oraşului, Nicolae Matei, a propus ca directorul şi preşedintele CA să fie două persoane distincte. Noul director general al TSP Ecoterm este Gheorghiţă Radu, iar preşedinte al CA a fost numit Florin Baciu. “În ultima lună, locuitorii Năvodariului au plătit un preţ mult mai mare pentru căldură. Nu este normal să se întîmple aşa ceva. În plus, structura de personal este foarte încărcată în cadrul acestei societăţi“, a declarat Matei. Edilul a adăugat că nici pînă acum conducerea TSP Ecoterm nu a prezentat o situaţie clară a datoriilor societăţii. “Ştim că societatea înregistrează datorii foarte mari către BRD şi către bugetul de stat, însă nu ştim cu exactitate care este cuantumul lor. Am solicitat deja noii conduceri să îmi prezinte o situaţie exactă. În situaţia dată, se impune o expertiză financiar-contabilă“, a mai spus Matei. El a precizat că, în cazul în care nu se găseşte rapid o soluţie pentru remedierea problemelor de la TSP Ecoterm, este dispus să cedeze 49% din acţiunile societăţii către UT Midia Năvodari, firma către care Ecoterm are cele mai mari datorii, cu condiţia ca preţul agentului termic furnizat către populaţie să fie mult mai mic.

În cadrul şedinţei de CL de ieri, social democratul Marian Surdu şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local, în locul său fiind ales Vasile Moruzi. “Am avut cîteva probleme mai grave de sănătate în ultima perioadă, iar medicul mi-a recomandat să evit stresul şi agitaţia. Ca membru în CL, cu siguranţă, nu aş fi putut să evit aceste lucruri“, a declarat Surdu. Conform legislaţiei în vigoare, atunci cînd un consilier local îşi dă demisia sau este suspendat din funcţie, locul său este preluat de următoarea persoană de pe lista de consilieri votată în ultimul tur de scrutin al alegerilor locale, cu condiţia ca persoana respectivă să fie în continuare membră a partidului pe listele căruia a fost aleasă. Aşa ar fi trebuit să se întîmple şi la Năvodari, însă primarul a spus că, din anumite motive, l-a propus pe cel care îi succede primului de pe listă. Vasile Moruzi a fost validat în funcţia de consilier în locul lui Surdu şi a depus şi jurămîntul în faţa colegilor consilieri.