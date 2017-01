NĂVODARI - Deficit de 370 de miliarde lei vechi pentru proiecte

Consilierii locali din Năvodari au aprobat, în ultima şedinţă de Consiliu Local, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009. După ample discuţii în comisiile de specialitate, consilierii locali au decis ca, pentru moment, să aloce bani doar pentru elaborarea proiectării, urmînd ca, pe parcurs, să obţină bani şi pentru execuţie. “Pentru proiectele de investiţii pe care le avem în derulare, dar şi pentru cele pe care urmează să le începem în acest an, ne-ar mai fi trebuit încă 370 de miliarde lei vechi. Avem acest deficit de 370 de miliarde lei vechi şi, de aceea, de la multe capitole, unde aveam în plan să realizăm şi proiectarea şi execuţia unui proiect, am decis să alocăm bani doar pentru partea de proiectare“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. El a mai spus că, în momentul de faţă, nu există studii de prefezabilitate, fezabilitate şi nici proiecte tehnice pentru anumite proiecte pe care intenţionează să le realizeze, motiv pentru care s-au alocat sumele necesare, măcar acestei prime etape. “Această procedură durează destul de mult. Aşteptăm să mai primim încă 50 miliarde lei vechi, de la Consiliul Judeţean Constanţa şi de la Guvern. Lunar, vom veni, de asemenea, cu solicitări pentru sumele de echilibru“, a mai spus Matei.