NĂVODARI - Demersuri pentru înfiinţarea unui spital

Administraţia locală din Năvodari depune eforturi pentru ca ideea înfiinţării unui spital să prindă contur, în condiţiile în care, în toamna anului trecut, la Năvodari s-a vorbit foarte mult despre acest subiect şi s-au făcut promisiuni de la ministere. Primarul oraşului, Nicolae Matei, a purtat discuţii, săptămîna trecută, cu secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, căruia i-a cerut sprijinul pentru înfiinţarea spitalului. “Mi s-a spus clar că Ministerul Sănătăţii nu are prevăzut în bugetul pentru acest an înfiinţarea acestui spital şi că nu există fonduri în acest sens. Pe de altă parte, ni s-a promis că dacă vom reuşi noi să amenajăm acest spital, Ministerul va asigura salariile cadrelor medicale şi medicamentaţia necesară“, a declarat Matei. Primarul a spus că, în condiţiile în care nu există banii necesari pentru construirea unui spaţiu necesar unităţii sanitare, spitalul va fi amenajat într-o clădire în care, în momentul de faţă, funcţionează o societate comercială. “De altfel, am demarat procedura de constituire a comisiei care va efectua cercetarea prealabilă pentru declararea necesităţii exproprierii societăţii în scopul amenajării spitalului. Dacă lucrurile vor decurge aşa cum trebuie, năvodărenii vor avea, în viitorul apropiat, un spital cu aproximativ 60 de paturi. Va fi un spital mic, dar care va răspunde nevoilor năvodărenilor, care nu vor mai fi nevoiţi să ajungă la Constanţa pentru orice act medical“, a afirmat Matei.