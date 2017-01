NĂVODARI - Înlesniri la plata impozitelor locale pentru persoane cu venituri mici

În ultima şedinţă de Consiliu Local, aleşii locali năvodăreni au aprobat cu unanimitate de voturi taxele şi impozitele locale pentru anul 2009, dar şi un proiect cu privire la scutirea anumitor persoane de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent. “Anumite categorii sociale nevoiaşe, conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de înlesniri la plată. Am găsit înţelegere din partea consilierilor, care au votat pentru aceste proiecte. Pe de altă parte, trebuie să spunem că doar la Năvodari, în intravilan, se percepeau taxe pentru teren agricol, fapt care este aberant. Aşa ceva nu se întîmplă pe nicăieri. Cei care deţin suprafeţe mari de teren în intrvilanul oraşului Năvodari trebuie să plătească impozit conform statutului acelui teren şi nu pentru teren agricol. În acest fel, bugetul Năvodariului era prejudiciat“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Conform proiectului de hotărîre aprobat de consilierii locali, la finele anului trecut, la Năvodari au fost făcute modificări ale zonelor din oraş, astfel că anumite terenuri au trecut din zona C, în zona B sau A, ceea ce înseamnă că proprietarii acestor terenuri vor plăti un impozit mai mare. “S-a făcut această reîmpărţire a zonelor pentru că, în ultimii ani, s-au făcut foarte multe investiţii în zonele limitrofe ale oraşului. Faptul că aici nu existau utilităţi acum ceva timp, iar acum cei care locuiesc aici beneficiază de ele, a determinat reclasificarea terenurilor. De asemenea, anumite terenuri de pe malul mării erau trecute în zona C, iar acum au fost introduse, alături de restul terenurilor de pe malul mării, în zona A“, a declarat Margareta Mitran, directorul executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Năvodari. Ea a adăugat că impozitele nu au fost modificate, ele respectînd prevederile Codului Fiscal, însă contribuabilii vor resimţi diferenţe de cost ca urmare a reîmpărţirii zonelor. Astfel, un contribuabil care avea un teren aflat în zona C, iar în urma modificărilor aduse zonelor, acesta a fost trecut la zona B, va plăti un impozit aproape dublu.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte scutirea de la plata impozitelor, Mitran a precizat că scutirile se aplică pentru acele persoane care fac dovada că nu au posibilităţi materiale pentru a-şi achita impozitele. Familiile care nu întrunesc venituri mai mari de 400 lei beneficiază de scutire integrală de la plata impozitului pe clădire şi pe terenul aferent cu condiţia ca aceastea să reprezinte domiciliul contribuabilului. De scutire cu 50% beneficiază contribuabilii care nu întrunesc venituri mai mari de 600 lei. Beneficiază de scutire de la plata impozitului şi proprietarii apartamentelor din cadrul asociaţiilor de proprietari care execută în cursul anului îmbunătăţiri la acoperişul, subsolul sau izolaţia clădirilor. “Dacă aceste îmbunătăţiri se fac prin intermediul asociaţiei de proprietari, locatarii vor beneficia de scutire în totalitate la plata impozitului, însă dacă aceste lucrări se vor face individual de către un proprietar, se va putea aplica o reducere de 50%. Singura condiţie pentru a putea beneficia de această reducere este ca proprietarul sau asociaţia să-şi anunţe intenţia pînă la 31 martie, urmînd ca, pînă la sfîrşitul anului, să facă dovada că aceste lucrări s-au efectuat“, a afirmat Mitran.