NĂVODARI - Instanţa are ultimul cuvînt în situaţia din CL

În timp ce Prefectura nu s-a pronunţat încă în privinţa situaţiei de la Năvodari iar Tribunalul întîrzie să motiveze o hotărîre judecătorească referitoare la mandatele unor consilieri locali, Corpul de control al ministrului Internelor şi Reformei Administrative, sesizat de primarul pedelist Tudorel Calapod printr-o petiţie, a ajuns la o concluzie. Conform unui comunicat de presă, Calapod susţine că I se dă dreptate în problema Consiliului Local (CL) şi şedinţelor desfăşurate de acesta din octombrie 2007 şi pînă în prezent. Calapod susţine că reprezentanţii Corpului de control au stabilit că nu s-au respectat prevederile Legii administraţiei publice locale pentru convocarea şedinţelor ordinare, în sensul că nu s-au făcut prin dispoziţia primarului, iar în ce priveşte proiectul de hotărîre referitor la constatarea încetării de drept a mandatelor aleşilor locali foşti liberali, actuali PD-L (Liliana Mară, Steluţa Andrei şi Aurel Boaşcă), reprezentanţii MIRA spun că “hotărîrea respectivă este nulă de drept“.La aceeaşi concluzie a ajuns însă şi Tribunalul Constanţa, CL aşteptînd acum o motivare a deciziei instanţei. Corpul de control al MIRA susţine că, deoarece hotărîrile adoptate în şedinţele din 31.10.2007 şi 5.12.2007 fac obiectul unor dosare aflate pe rolul instanţelor constănţene, pînă la pronunţare nu se poate interveni pe cale administrativă. Reprezentantul procesual al CL Năvodari, consilierul local PSD Nicolae Matei declară că toate şedinţele ordinare au fost convocate de către primar, iar cele extraordinare, de mai mulţi consilieri, în condiţiile legii. Matei a adăugat că raportul controlului de la Năvodari a fost întocmit de către Virgil Ghindă, “un funcţionar de la minister care probabil face parte din eşalonul III al PD-L şi care nu are niciun fel de pregătire în domeniul administraţiei publice sau în cel juridic“. Matei a mai spus că îi va solicita ministrului Internelor şi Reformei Administrative Cristian David să dispună verificarea acestui funcţionar din punct de vedere profesional: “Voi cere să îi fie testate cunoştinţele în domeniile juridic şi al administraţiei publice locale. Raportul nu are nicio relevanţă juridică. Reale sînt doar hotărîrile judecătoreşti, dintre care în şase am avut cîştig de cauză. Procesul pe care acoliţii lui Calapod l-au cîştigat s-a bazat pe un viciu de formă, nu de fond“.