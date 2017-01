NĂVODARI - Licitaţie pentru construcţia de locuinţe ANL

Primăria Năvodari va susţine, pe 17 noiembrie, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, licitaţia pentru construirea a 64 de apartamente în sistem ANL. Potrivit afirmaţiilor primarului Nicolae Matei, cele două blocuri vor fi construite pe strada Pescăruşului, lângă fosta fabrică de pâine. Matei a mai spus că tot acum ar fi trebuit să fie demarată şi construcţia altor două blocuri, cu 64 de apartamente, însă există un litigiu pe terenul pe care ar fi trebuit construite clădirile. „Când am dorit să facem cadastrul terenului, am aflat că există o ipotecă pusă abuziv pe acel teren. Deocamdată, dorim să ridicăm ipoteca şi apoi demarăm şi procedura pentru licitaţie“, a declarat Matei. El a mai spus că pentru construirea primelor blocuri vor fi necesare fonduri în valoare de 130 miliarde lei vechi, bani care vor fi alocaţi atît de administraţia locală, cât şi de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. „Dacă nu vom avea contestaţii şi lucrurile vor merge aşa cum ne-am planificat, locuinţele vor fi finalizate în cel mult un an şi jumătate“, a declarat Matei.