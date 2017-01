NĂVODARI - Măsuri sociale prin bugetul votat de PSD şi PNL

Consilierii locali de la Năvodari s-au întîlnit ieri în şedinţă extraodinară pentru a discuta bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului pentru 2008. După ce, la şedinţa trecută, consilierii PSD şi PNL au amînat dezbaterea proiectului de buget pentru a-l revizui, întrucît au considerat că bugetul întocmit de primarul oraşului, Tudorel Calapod, este irealist şi nefundamentat, la şedinţa de ieri au fost prezentate şi dezbătute două variante de proiect: una a primarului, cealaltă, cu amendamentele aduse de către consilierii PSD şi PNL. Deşi a fost singurul proiect pe ordinea de zi, discuţiile au durat mai bine de patru ore, cu dezbateri şi expuneri de motive pentru fiecare capitol al proiectului în parte. Într-un final, bugetul oraşului pentru 2008 a fost votat în varianta amendată de consilierii PNL şi PSD. Dacă la capitolul venituri, consilierii şi primarul au căzut de acord, în privinţa cheltuielilor şi a investiţiilor, părerile au fost împărţite. Pentru a se ajunge la consens, consilierii PSD şi PNL au propus să se voteze fiecare propunere în parte, ceea ce a dus şi la o civilizare a şedinţei. “Este o variantă modificată a bugetului propus de primar. Am luat bani de la spectacole şi artificii şi am suplimentat capitolele referitoare la învăţămînt, sănătate şi sport“, a declarat preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Local (CL) Năvodari, Florin Chelaru. La rîndul lui, consilierul PSD Nicolae Matei a declarat că în varianta PSD-PNL nu a fost cuprinsă suma de 200 miliarde lei vechi, bani cu care oraşul fusese îndatorat anul trecut, prin lansarea de obligaţiuni: “Proiectul a fost anulat, pentru că principalul nostru obiectiv nu este îndatorarea oraşului pe 20 de ani, ci dezvoltarea lui“. El a mai spus că anul trecut s-au cheltuit sume foarte mari pe lucrări care nu s-au executat: drumuri, parcări, pavaje, iar consilierii au solicitat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice să le înainteze copii după ordinele de plată. Mai mult decît atît, consilierii PSD şi PNL intenţionează să îl acţioneze în instanţă pe Calapod şi să îl oblige să facă publice contractele de achiziţie publică, care sînt ţinute ascunse de către primar. Printre amendamentele aduse bugetului, iniţiate de consilierii locali liberali şi social democraţi şi aprobate de CL se află şi proiectul “Ghiozdanul“, care are în vedere acordarea de rechizite pentru toţi elevii claselor I-VIII din Năvodari, pentru care primarul nu găsea fonduri. Alte proiecte vizează subvenţionarea călătoriilor cu mijloacele de transport în comun pentru elevi, studenţi, profesori şi medici, precum şi majorarea subvenţiei pentru încălzire.