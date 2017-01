NĂVODARI - Rechizite pentru copii

Pentru al doilea an la rînd, elevii şi preşcolarii din Năvodari vor primi la începutul anului şcolar rechizite din partea Primăriei. Primarul Nicolae Matei va oferi pentru fiecare elev din oraş cîte un rucsac plin cu rechizite, pentru ca, în noul an şcolar, fiecare copil să beneficieze de toate condiţiile pentru a obţine cele mai bune rezultate la învăţătură. „Este al doilea an consecutiv cînd vom veni în spirjinul elevilor şi a preşcolarilor din oraş. Nici Năvodariul nu face excepţie de la criza economică, care a afectat toate domeniile, însă am reuşit totuşi să găsim resursele necesare pentru a veni măcar parţial în sprijinul fiecărui elev“, a declarat Matei. El a mai spus că pentru fiecare copil de grădiniţă vor fi pregătite rechizite în valoare de 50 de lei, iar pentru elevi, administraţia locală va pregăti rechizite în valoare de 100 de lei. De aceste cadouri ale administraţiei locale vor beneficia aproximativ 500 de preşcolari şi peste 4.000 de elevi de gimnaziu şi liceu. „Avînd în vedere că sînt familii cu trei sau patru copii, dacă le acordăm rechizite în valoare de 100 de lei acest sprijin contează foarte mult. Încercăm să contribuim la echilibrarea bugetului fiecărei familii. Fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie şi formare“, a mai spus Matei.