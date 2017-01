NĂVODARI - Tichete cadou pentru dascăli

Dacă pînă anul acesta cadrele didactice din Năvodari nu au văzut nici măcar culoarea tichetelor cadou pe care, conform legii, ar fi trebuit să le primească de la administraţia locală pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, primarul oraşului, Nicolae Matei, a dat asigurări că profesorii vor primi, pînă la jumătatea acestei luni, primele tichete pe acest an. Edilul năvodărean a declarat că fiecare cadru didactic va primi un tichet în valoare de 350 lei. “Am dat deja comanda de tipărire a tichetelor, iar pînă la mijlocul acestei luni, toţi profesorii vor primi tichetele care li se cuvin de drept, dar pe care fosta administraţie locală a refuzat să le acorde“, a declarat Matei. În Năvodari există peste 400 de cadre didactice. Mai mult decît atît, primarul a spus că, în 2009, profesorii vor primi, pe tot parcursul anului, şapte tichete. “25% dintre tichetele pe anul viitor vor veni din economisirea banilor care se cheltuiau inutil în unităţile de învăţămînt. Am făcut un calcul al cheltuielilor care se fac pentru şcoli şi am realizat că un sfert dintre ele sînt inutile“, a mai spus Matei.