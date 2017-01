Năvodari, transformat în staţiune turistică

Administraţia locală din Năvodari face demersuri pentru ca anul viitor oraşul Năvodari să fie declarat staţiune turistică. Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a declarat că în ultimii doi ani s-au făcut investiţii atât în zona de litoral a oraşului cât şi în oraş, astfel încât acesta să fie mai atractiv pentru turiştii ce vor veni la Năvodari. „De doi ani am tot făcut investiţii pentru a da culoare oraşului, astfel încât Năvodariul să nu mai fie cunoscut ca oraş industrial, ci turistic. Analizăm posibilitatea ca oraşului să îi fie făcută reclamă la nivel naţional ca şi cei din Baia Mare sau Maramureş să ştie că pot veni şi la Năvodari pentru un sejur pe litoralul românesc“, a declarat Matei. Unul dintre proiectele la care administraţia locală lucrează în acest sens vizează reabilitarea teatrului de vară din Tabăra de copii, a cărui inaugurare va fi făcută cât de curând. Matei a precizat că Sind România a cedat teatrul de vară administraţiei locale, care s-a ocupat de reabilitare, şi va fi folosit atât în interesul taberei de copii, dar vor avea acces toţi turiştii care vor ajunge la Năvodari. „Teatrul va purta numele lui Laurenţiu Duţă, având în vedere că interpretul este din Năvodari“, a mai spus Matei. Un punct de maximă atracţie pentru năvodăreni, dar şi pentru turiştii care vor ajunge aici vor fi veveriţele cu care vor fi populate parcurile din localitate. Edilul şef al oraşului a spus că, ieri, a primit primele nouă veveriţe şi că urmează să mai primească încă 11 săptămâna viitoare. Acestea au fost aduse din Germania, fiind achiziţionate din banii săi şi vor contribui la înfrumuseţarea oraşului. „Chiar şi după ce nu voi mai fi primar vreau ca aceste animale să fie găsite în parcurile din Năvodari“, a mai spus Matei. Mai mult, acesta a precizat că se gândeşte să cedeze domeniului public al oraşului pădurea, care este pe teritoriul societăţii sale, SC Legmas SA, după ce el va fi unicul acţionar al societăţii. „Este o pădure foarte frumoasă, cu copaci bătrâni şi care arată foarte frumos. Ar fi păcat ca năvodărenii să nu profite de aşa ceva. În plus, în tabăra de copii sunt porţiuni pline de verdeaţă şi copaci, pe care am început să le reamenajăm în interesul turiştilor şi al năvodărenilor. Fiecare colţ verde va fi amenajat frumos“, a mai spus Matei. Pentru a atrage turiştii, Matei a explicat că intenţionează să caute investitori pentru amenajarea unui Aqualand acoperit la Năvodari pentru a da utilitate taberei de copii şi în afara sezonului estival.