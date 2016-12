Ne așteaptă un ger cumplit. Vor fi chiar și - 15 grade C

Viscolul va fi înlocuit în curând de un ger năpraznic. De luni, 18 ianuarie, vremea va deveni extrem de rece, ne avertizează specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. În prima zi din săptămână, cerul va fi variabil, mai mult noros ziua când local va mai ninge slab în Dobrogea. Vântul va prezenta intensificări, cu viteze de peste 70 de km/h la rafală, viscolind și troienind zăpada, apoi va scădea ușor în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 și -3 grade Celsius, iar cele minime între - 10 și - 7 grade C. Marți, 19 ianuarie, vremea va fi geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil și în prima parte a zilei vor fi condiții pentru ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua, spulberând zăpada. Maximele se vor situa între -7 și - 3 grade C, iar cele minime între - 15 și - 9 grade C. Noaptea, izolat va fi ceață posibil ascoaită cu chiciură. Miercuri, 20 ianuarie, vremea se va menține geroasă noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între - 10 și - 1 grad C, iar cele minime între - 13 și -7 grade C. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață asociată cu chiciură.