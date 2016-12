„Ne cereau câte 50-70 de leva ca să ne scoată mașinile din apă!“

Primii turiști români salvați de autorități din stațiunea Albena, una dintre regiunile cele mai afectate de inundațiile ce au lovit Bulgaria în noaptea de joi spre vineri, au ajuns ieri după-amiază la Constanța. Operațiunea în urma căreia turiștii români, victime ale puhoaielor ce s-au revărsat în stațiunile de pe litoralul bulgăresc, au fost preluați și aduși în siguranță acasă a fost coordonată de Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Convoiul care a plecat ieri, la ora 10.00, din Constanța către țara vecină, a fost alcătuit dintr-un autocar și mai multe autoplatforme. În Bulgaria a fost trimisă și o echipă din cadrul Departamentului Consular al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ce dispune de echipamente mobile, cu ajutorul cărora se pot elibera documente de călătorie la faţa locului. În urma acțiunii de ieri au fost aduși în țară 32 de cetățeni români, printre care și șase copii, unul dintre ei în vârstă de doar nouă luni. De asemenea, au fost recuperate opt autoturisme. Opt dintre turiști au ales să rămână la Constanța, iar ceilalți 29 au fost transportați la București. Datele centralizate de MAE arată că începând de sâmbătă după-amiază, moment în care situația începea să revină la normal, prin Punctele de Trecere a Frontierei s-au întors din stațiunea Albena 260 de persoane, la bordul a 78 de autoturisme.

ABANDONAȚI Turiștii români care au avut ghinionul să fie surprinși de viitura din Bulgaria spun că pagubele ar fi fost mult mai mici dacă autoritățile i-ar fi ajutat la timp și dacă ar fi fost tratați la fel ca turiștii ruși sau cei germani. Ei susțin că românii au fost lăsați să se descurce pe cont propriu. „Dacă ne anunțau la timp, nicio mașină nu rămânea în apă. Le scăpam pe toate... Am avut noroc cu niște polițiști din Brașov și București. Ei s-au trezit mai de dimineață, pentru că au copii mici, și au început să alarmeze lumea. Au fost foarte operativi. Patru polițiști, „jos pălăria“. Dar mașinile erau deja pline cu apă. Dezastrul a început în noaptea de joi spre vineri, pe la ora 2.00, iar la ora 6.00 a crescut brusc apa, de la nivelul roților până aproape de plafon. A fost ca și cum ai fi dat drumul la un baraj. Au apărut în zonă bulgari cu autoplatforme, care ne cereau câte 50-70 de leva ca să ne scoată mașinile și să le ducă 500 de metri mai sus“, a declarat Voican D., din Onești. „Bulgarii ne-au tratat diferențiat. Noi avem mașina cea mai afectată, a intrat apă până la volan în ea. Am avut noroc cu câțiva tineri din România, care au smuls numerele de înmatriculare și au sunat în țară să afle a cui este mașina. Așa am aflat noi că autoturismul este plin cu apă, pentru că noi nu vedeam parcarea, ferestrele camerei noastre fiind orientate către mare. Suntem mulțumiți că am ajuns în țară, iar despre autoritățile bulgare nu are rost să mai comentăm...“, a declarat o femeie salvată din dezastrul de la Albena de intervenția autorităților române. Turiștii români povestesc că totul s-a petrecut foarte rapid și că nu au putut să salveze nimic. „Vineri, la ora 7.00, a venit o viitură foarte puternică și a inundat toate mașinile. Totul s-a petrecut în câteva zeci de minute. A intrat apă până în recepție. Ulterior, autoritățile au săpat mai multe șanțuri pentru a se scurge apa în mare. Nu mi-a fost teamă, dar am suferit pagube materiale. Mașina s-a defectat, iar mecanicii din Bulgaria mi-au cerut 3.000 de euro ca să o repare“, a povestit Lucian, din Brașov.

14 VICTIME! Bilanţul victimelor inundaţiilor din Bulgaria a ajuns la 14. În portul Varna au fost înregistrate 11 decese, după ce o nouă victimă a fost găsită, sâmbătă dimineață, într-un canal de sub un pod din cartierul Asparuhov. Alte trei persoane au murit la Dobrici. Starea de urgenţă instituită în toate localităţile afectate de inundaţii din regiunea Veliko Tărnovo a fost anulată duminică, iar activităţile de pompare a apei afară din clădiri şi de curăţare a drumurilor şi podurilor continuă. Peste 300 de case se află în continuare sub ape, iar mai multe alunecări de teren au avut loc în zonă. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat că România nu trimite o echipă de intervenţie în Bulgaria, pentru că aceasta nu a fost solicitată de ţara vecină, aşa cum s-a întâmplat în cazul Serbiei, afectată în mai, alături de Bosnia, de cele mai grave intemperii care au avut loc în aceste ţări în ultimul secol.