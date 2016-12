Ne dăm cu stângul în dreptul

12:25:08 / 10 Februarie 2014

are dreptate nr 1

cu pdl si basescu am dus-o foarte bine, am avut de toate, taxele aproape inexistente, liniste in tara, nimeni nu s-a plans, salariile au crescut mereu, le fel si pensile, toate s-au dezvoltat, economia si bunastarea generala au inflorit, nu s-a mai importat mancare, ba s-a exportat, au intrat zeci de miliarde din fonduri europene, lumea s-a civilizat, cultura a inflorit, televiziunile au dat numai valori, taranii au fost foarte multumiti, s-au construit multe autostrazi in tara. Partea mai proastă este c-a fost …exact pe dos.