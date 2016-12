Ne împuţinăm

Populaţia României a înregistrat spor natural negativ şi în iulie, în condiţiile în care numărul naşterilor a fost depăşit de cel al deceselor cu 1.700, continuând declinul resimţit de la începutul anilor \'90, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). 17.404 copii s-au născut în iulie (9,6 născuţi vii la 1.000 locuitori), cu 1.554 mai mulţi decât în iunie, potrivit INS. Numărul persoanelor care au decedat în iulie a fost de 19.104 (10,5 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 245 decedaţi mai mulţi decât în iunie. Sporul natural a fost negativ atât în iulie, de 1.700 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii vii), cât şi în iunie, de 3.009 persoane. Faţă de luna iulie a anului trecut, numărul născuţilor vii a fost mai mic cu 2.419 în iulie 2011, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 1.158 faţă. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în iulie a fost de 132 (7,6 copii sub un an la 1000 născuţi-vii, rata fiind în scădere faţă de luna iunie, când a fost de 10,2 copii sub un an la 1000 născuţi vii). La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în iulie, 16.086 căsătorii (8,9 căsătorii la 1.000 locuitori), în creştere cu 5.971 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Totodată, prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.611 divorţuri (1,44 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 339 mai puţine decât în luna iunie. Numărul căsătoriilor a fost, în iulie 2011, cu 2.501 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 1.022 divorţuri mai multe în luna iulie 2011 decât în luna iulie 2010. INS a subliniat că datele demografice din 2010 sunt date definitive iar cele din anul 2011 sunt date provizorii.