Ne împuţinăm...

Sporul natural al populaţiei a fost negativ atât în ianuarie 2012, de 6.689 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), cât şi în decembrie 2011, de 7.199 persoane, informează un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS) remis, vineri. Astfel, în prima lună a anului s-au născut 16.180 copii (8,9 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 336 mai mulţi decât în decembrie a anului precedent. Numărul persoanelor care au decedat în ianuarie a fost de 22.869 (12,6 decedaţi la 1.000 locuitori) cu 174 decedaţi mai puţini decât în decembrie a anului precedent. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în ianuarie a fost de 150 (9,3 copii sub un an la 1000 născuţi-vii), rata fiind în scădere faţă de luna decembrie, când a fost de 9,7 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în ianuarie 3.762 căsătorii (2,1 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 129 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 1.207 (0,67 divorţuri la 1000 locuitori), cu 1.758 mai puţine decât în luna decembrie a anului precedent. Faţă de ianuarie 2011, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 145, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 580. Sporul natural s-a menţinut negativ în ianuarie 2012, de 6.689 persoane, ca şi în ianuarie 2011, de 7.124 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în ianuarie 2012 a fost mai mic cu 49 faţă de luna ianuarie 2011.