Ne îndatorăm ca…”măsură de siguranţă”

Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţianu, a încercat să explice, ieri, că următorul acord pe care România îl va semna cu instituţiile financiare internaţionale va fi de tip preventiv, atât cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), cât şi cu Comisia Europeană (CE). Ialomiţianu a mai spus că detaliile şi condiţionalităţile noului acord cu FMI vor fi discutate la momentul venirii misiunii Fondului în România şi a confirmat suma ce poate fi accesată, de aprox. 3,6 miliarde euro. Potrivit acestuia, suma care va putea fi accesată prin noul acord cu FMI “şi va fi pusă deoparte” va putea fi folosită doar în anumite situaţii: “Este vorba despre regulile generale ale FMI. În funcţie de contribuţiile fiecărei ţări se poate acorda un împrumut de până la 300%. În primul acord am primit o sumă mult mai mare decât prevedeau regulile generale al FMI. Noi ne vom întâlni cu FMI şi CE şi vom negocia. Este vorba de un acord preventiv, este o sumă care se pune deoparte şi, în cazul unor situaţii care pot apărea, pentru că, vedeţi, efectele crizei nu au trecut, să putem accesa suma respectivă. Şi suma şi perioada urmează să le stabilim când ne vom întâlni cu misiunea FMI şi Comisia Europeană. Suntem în proces de negociere”. Referitor la durata următoarei înţelegeri cu instituţiile internaţionale, Ialomiţianu nu a oferit detalii, precizând doar că aceasta va trebui să ţină cont şi de programul de trecere la zona euro a României. Potrivit ministrului, CE va urmări în principal încadrarea deficitului bugetar în limitele convenite şi reducerea acestuia sub 3% din PIB în 2012, precum şi menţinerea datoriei publice la un nivel redus. În aceeaşi notă, vicepreşedintele pedelist Gheorghe Flutur a susţinut că Guvernul şi coaliţia de guvernare nu doresc să facă noi împrumuturi în perioada următoare, “însă sunt măsuri de siguranţă”. În prezent, România are în derulare un acord de finanţare externă cu FMI, UE şi alte instituţii financiare internaţionale, în sumă totală de aprox. 20 de miliarde de euro, din care a primit până acum tranşe în valoare totală de 15,2 miliarde de euro. Board-ul FMI a aprobat, vineri, a şasea evaluare a acordului cu România şi scrisoarea suplimentară, astfel că instituţia va acorda cea de-a şaptea tranşă din împrumut, de aprox. 900 de milioane de euro.