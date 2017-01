Ne îndoapă cu PD-L...

Cuprins profund de delirul electoral, Traian Băsescu are din nou vedenii şi puseuri care au la bază teoria conspiraţiei cotroceniste. Din cînd în cînd, la anumite intervale de timp, repune pe tapet una din temele lui preferate - geamparaua loviturii de stat, care, evident, ca orice geampara dată vîrtos de pămînt, îl are pe dînsul ca principală ţintă. Finalul unor astfel de telenovele ieftine, bazate pe scenarii vechi şi răsuflate, ne inundă ochii în lacrimi. Preşedintele este din nou victima “agenturilor” din partidele care se ocupă cu “ghecitul şi deochiul politic”! Gîndul că viitorul prim-ministru s-ar putea să-i scape printre degete l-a scos total din minţi. Traian Băsescu nu concepe ca şeful viitorului Guvern să nu fie “năşit” de el! După cum a făcut şi cu Tăriceanu, pînă la un punct, să-l calce în picioare şi să joace bătuta prezidenţială pe el! Păi, fără Stolo în slip, cine-i mai cîntă dumnealui în strună, mai ales că, anul viitor, prin prisma crizei economice mondiale, se anunţă vremuri tulburi şi la noi! În perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2009, Traian Băsescu este extrem de îngrijorat, pentru că, în ultima vreme, datorită gafelor comise în serie, înclusiv pe plan internaţional, unde s-a făcut de cacao, lăudătorii i-au murit pe capete. Sigur, în aceste condiţii, i-ar prinde bine un guvern alcătuit din suflători pedelişti şi peremişti, care să-i cînte dumnealui în strună. De cîte ori preşedintele recită poemul închinat loviturilor de stat de pretutindeni, ceva nu este în regulă. Cînd îi fuge pămîntul de sub picioare, preşedintele ţipă, cît îl ţin bojocii şi gărzile de corp, că vine lupul. În astfel de momente comice, îi place să se travestească în Scufiţa Roşie, cu toate că noi ştiam că eroina cu pricina este blondă şi nu are nicio şuviţă rebelă. Poporul este înştiinţat că se pregăteşte o lovitură de stat, care are ca principal obiectiv anularea prerogativelor sale privind numirea primului-ministru. Aiurea. Adevărul este că preşedintelui nu-i place să-i iei jucăriile din faţă. El vrea să numească şi să dezmoştenească tot ce mişcă în ţara asta! Să pună, indiferent de algoritmul politic decis de electorat, pe cine vrea domnia sa în fruntea Guvernului, să-i arunce pe cei 322, dacă se întorc în Parlament, de la bord şi să reformeze clasa politică după chipul şi asemănarea lui Emil Boc! Într-un fel, ne-am învăţat cu scenariile bine ticluite de omul de la Cotroceni împotriva adversarilor săi politici. De altfel, de cînd a început campania electorală pentru parlamentare, preşedintele lucrează ca la fabrica de pîine. Fără pauze de masă. De ce să fi ajuns dumnealui în halul ăsta de disperare, încît să ne sperie cu loviturile de stat puse la cale de puii lui Geoană şi ai lui Voiculescu? Dacă te uiţi în jur, toată suflarea pedelistă a preşedintelui radiază de fericire. Toţi candidaţii PD-L pozează în buldogi răi şi neîndurători, gata să-şi facă zdrenţe contracandidaţii. Ziarele care le cîntă în strună prezintă sondaje mai mult decît optimiste în care partidul prezidenţial aleargă de unul singur pe stadioane. E ca şi învingător! Situaţie în care, domnilor, votul dumneavoastră va fi o simplă formalitate! Sînt personaje de la PD-L care ne sfidează din vîrful acestor clasamente făcute pe genunchi. Culmea, adversarii portocaliilor de conjunctură nu-şi găsesc locul nici măcar în subsolul acestor sondaje! De la cap la coadă, ţinînd cont de procentele vehiculate, e tot un PD-L! Şi, atunci, dacă ţara întreagă se pregăteşte să îmbrace din nou straiele roz-bombonului portocaliu, pe’n ce e turbulent domnul preşedinte şi de ce are el draci cu excese în privinţa loviturii de stat? Poate că sondajele astea sînt otrăvite din cauza concentraţiei de roz-bombon! În ciuda sondajelor optimiste, care anunţă o victorie netă a PD-L, domnului Băsescu i-a sărit ţandăra sensibilă pe tema numirii viitorului prim ministru, ceea ce ar putea fi un semnal că realitatea este cu totul alta. Întotdeauna, în momentele de criză personală, starea de nervozitate l-a dat de gol pe preşedinte. El este sigur pe sine doar atunci cînd controlează situaţia, cum s-a întîmplat la referendumul privind suspendarea sa din funcţie. În rest, devine vulnerabil. Pe de altă parte, avem de-a face cu cunoscuta tactică a îndopării electoratului cu cît mai mult PD-L. S-ar putea ca, pînă la alegeri, alegătorilor să li se facă greaţă de atîta portocaliu!