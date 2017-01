Ne întoarcem la minime sub zero grade Celsius

Vești proaste pentru cei care abia așteaptă să înlocuiască hainele de iarnă cu cele de primăvară! Vremea va fi capricioasă și va fi mai frig decât în mod normal și în următoarele zile. Temperaturile vor mai scădea, astfel că vineri, 25 martie, va fi chiar și -1 grad Celsius în Dobrogea. Miercuri, 23 martie, va ploua, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Maximele se vor încadra între 7 și 10 grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C. Joi, 24 martie, vremea va fi mohorâtă, ploile vor continua, iar maxima va fi de 12 grade C. Maxima va fi de doar 8 grade Celsius vineri, 25 martie. Tot vineri, minimele se vor încadra între -1 și 3 grade C. După această dată, meteorologii au prognozat că temperaturile vor începe să crească, începutul lunii aprilie fiind caracterizat de un regim termic apropiat de cel normal, cu maxime, în medie regională, de 14 - 15 grade C.