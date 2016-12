Ne lăsăm copiii să petreacă de Halloween? Păreri pro și contra!

În fiecare an, sărbătoarea de Halloween reușește să stârnească reacții contradictorii între părinții care îi încurajează pe copii să participe costumați la petrecerile tematice și să se bucure de sărbătoarea de ”groază” și cei care consideră manifestările ”diavolești” și fără legătură cu creștinismul. Mai multe asociații de părinți și organizații nonguvernamentale au trimis o scrisoare deschisă către profesorii care organizează în școli petreceri de Halloween, cu titlul ”Feriţi copiii noştri de macabrul Halloween! Noi, părinţii, suntem pentru frumos, bunătate, cuviinţă şi inocenţă în educaţie”. Aceștia sunt revoltați că invazia macabră a unei sărbători păgâne a ajuns în viețile românilor. ”Este vorba desigur de celebrarea Halloweenului în cele mai multe școli românești, fie în mod explicit, fie în mod camuflat în sărbători inventate ale toamnei, recoltei sau măştilor, utilizându-se pretexte convenabile pentru a se pune în scenă, parţial sau integral, pe faţă sau voalat, întreg tipicul legat de Halloween”, susțin semnatarii de la 12 asociații și organizații. Părinții sunt revoltați că fiii lor sunt încurajați să se deghizeze în vrăjitoare, fantome, draci, monștri, zombi, schelete, impersonând o lume a fricii și a întunericului, temându-se că cei mici vor imita acest comportament și în afara petrecerii. ”Aceste valori promovate de petrecerile de Halloween sunt străine de educaţia firească din şcolile româneşti, şcoli ce sunt născute în tinda bisericilor şi care au promovat dintotdeauna valorile luminoase ale acestui neam creştin: bunătatea, cuviinţa, inocenţa, frumosul, speranţa, mila, duioşia, dragostea, credinţa, curajul”, afirmă părinții. Cei care semnează scrisoarea publică, reprezentanți ai unor asociații care promovează religia și viața creștină și sunt inclusiv împotriva introducerii orelor de educație sexuală în școli, au cerut interzicerea derulării oricăror evenimente de Halloween în școli, chiar dacă, prin acțiunile care sunt organizate cu elevii (cioplirea dovlecilor, crearea de costume și decorațiuni tematice etc.), cei mici își dezvoltă creativitatea, originalitatea și schimbă într-un fel rutina. ”Ne exprimăm dezacordul faţă de celebrarea sub orice formă a Halloweenului şi solicităm interzicerea urgentă a activităţilor legate de Halloween, activităţi care afectează pe termen lung sănătatea spirituală şi morală a copiilor noştri, contravin valorilor Neamului Românesc, valorilor credinţei creştine şi valorilor umane universale”, susțin semnatarii scrisorii publice.

Citește și:

Petrecere de Halloween pentru pici

Unde vă găsiți cele mai avantajoase costume pentru Halloween?

Iată cele mai atractive și înspăimântătoare petreceri de Halloween!