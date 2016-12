Ne luăm adio anul acesta de la absorbția fondurilor UE? Vezi care e motivul!

După ce că stăm și așa prost în privința absorbției fondurilor europene, întâmpinăm probleme și cu sistemul electronic care verifică eligibilitatea proiectelor. Potrivit dcnews.ro, sistemul informatic MySMIS a căzut și nu se mai poate derula etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității. Procesul de evaluare va fi suspendat până vineri, 19 august. Referitor la această situație, deputatul Sebastian Ghiță a declarat, citat de dcnews.ro, că sistemul de verificare a proiectelor europene a picat în timp ce ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a plecat în concediu. „Țara arde, absorbția e ZERO, iar Ghinea a plecat în concediu“, a declarat Sebastian Ghiță, revoltat că, vineri, s-a dispus oprirea depunerilor de proiecte europene în MySMIS. El a adăugat că mai rău este că domeniul unde are el cunoștințe și informații, respectiv IT-ul, a fost blamat și ignorat de Ghinea. „Rezultatul? Sistemele informatice realizate și plătite de România sunt nefolosite, în timp ce o încercare patetică a unor oameni plini de utopii numită MySMIS nu funcționează... Practic, Ghinea a pus cruce absorbției de fonduri UE în acest an, cu efecte și în 2017. După acest dezastru, Ghinea a plecat 10 zile în concediu! Să nu cumva să „dea în brânci“ tehnocratul de atâta muncă și să nu se „spetească“ săracul pe frontul absorbției fondurilor UE“, a adăugat parlamentarul.