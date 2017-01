Ne mai trebuie minimum 1,4 milioane de angajaţi

Reducerea CAS a bucurat pe mulţi dintre românii angajatori şi, per total, este o măsură bună. Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu atrage însă atenţia că doar reducerea CAS nu este suficientă pentru a sparge „cercul vicios” în care ne tot învârtim de atâţia ani şi că trebuie neapărat rezolvată problema decalajului dintre numărul de contribuabili şi cel de beneficiari ai sistemului de asigurări sociale. "Cred că direcţia este bună (reducerea CAS - n.r.), însă nu este suficientă, ea trebuie să fie înconjurată de mai multe măsuri care să ajute la crearea de locuri de muncă. Soluţia pentru România este să ajungi la cel puţin 6 milioane de contribuabili, altfel cercul vicios este aici, nu ai cum să îl rezolvi financiar, nici pe termen scurt, nici mediu, nici lung", a declarat, ieri, Isărescu la briefingul de presă după şedinţa CA pe probleme de politică monetară. Guvernul a aprobat, în luna iunie, un proiect de lege care prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator de la 1 octombrie. Numărul actual al salariaţilor din România este de aproximativ 4,6 milioane. Guvernatorul BNR a arătat că nivelul de impozitare, calculat ca încasări bugetare din totalul PIB, de 30%, "dă impresia" că este foarte scăzut, însă, raportat la numărul plătitorilor de impozite (4 milioane din totalul de 10 milioane populaţie activă), se constată că plătitorii de taxe şi impozite ajung la 50-60% impozitare din costul forţei de muncă, ceea ce e foarte mult. "Din anul 2000, când am fost premier, am menţionat de două ori pericolul că rămânem într-un cerc vicios, acolo am rămas, 4 milioane cu 6 milioane, şi nu ieşim din zona asta, sunt foarte greu de găsit soluţii. (...) Trebuie un program de creare de locuri de muncă, mai ales în rural, unde este vizibilă subangajarea forţei de muncă", a spus Isărescu. El a precizat că a discutat acest aspect şi în cadrul comitetului de trecere la euro, solicitând specialiştilor din BNR, "dacă pot, să imagineze scenarii de ieşire din acest cerc vicios", deşi nu este problema băncii centrale. "Financiar, este o ecuaţie imposibilă: cum să asiguri pe termen lung contribuţii, viabilitate şi evitarea evaziunii şi, pe pe de altă parte, o mulţumire a pensionarilor. Şi vedeţi că aproape nimeni nu e mulţumit. (...) E nevoie de un program de ieşire din acest cerc vicios, trebuie să facem reforme structurale. Cred că trebuie să fim mult mai concreţi aici, ce înseamnă reforme structurale şi cum ieşim din această problemă, pentru că, uitaţi, nu poţi să cobori nici contribuţiile. Toată lumea ştie că sunt ridicate, dar nu poţi să le cobori pentru că ieşi din sustenabilitatea fiscală", a mai spus guvernatorul BNR.