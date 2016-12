Ne mișcăm și noi mai cu talent?

Singura soluție pentru ca România să recupereze din decalajul care o desparte de statele din Vest este schimbarea structurii economiei, consideră secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan - „Momentam vedem doar investiţii în supermarketuri şi în call center, care creează locuri de muncă cu productivitate redusă şi salarii pe măsură“. Pârvan apreciază că majorările salariilor bugetarilor sunt o soluţie doar pentru acest sector, care nu ajută economia per ansamblu - „Structura salariaţilor este disproporţionată. Avem 1,2 milioane de bugetari, adică 25% din total. Ca număr de angajați, suntem la acelaşi nivel cu Ungaria, o ţară cu o populaţie de două ori mai mică. Şi să nu uităm că Ungaria are un excedent comercial, pe când România are un deficit de 8 miliarde euro în 2015“. În opinia oficialului AOAR, reducerea TVA de anul trecut a evidenţiat slăbirea bazei de producţie locale, creşterea consumului venind din importuri.