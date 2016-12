Ne mor bolnavii cu zile

Alianța Pacienților Cronici din România a afirmat, ieri, că Ministerul Sănătății nu a reactualizat lista de medicamente compensate și gratuite și a susținut că nu a prevăzut buget pentru un număr de 23 de molecule noi. „Au trecut 7 ani, peste 2.500 de zile de când ne luptăm cu bolile noastre și pierdem război după război pentru că nu ne putem trata cu acele medicamente care ne-ar oferi șanse reale la viață. Sunt 7 ani de când discutăm cu autoritățile, de când tragem semnale de alarmă și tot atâția ani de când autoritățile au ales să ne ignore. Am reușit prin instanță să-i obligăm să-și îndrepte atenția către noi și să răspundă solicitărilor noastre de a avea acces la medicamente de ultimă generație. Am câștigat din iunie 2014 până în prezent 7 (șapte) procese cu statul român, obținând pentru aproximativ 50 de pacienți ordonanța președințială, cu alte cuvinte le-am obținut dreptul la viață. Într-un stat responsabil și civilizat, de la primul proces echipa politică a ministerului ar fi demisionat”, a declarat Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din România, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit președintelui APCR, „cireașa de pe tort” o reprezintă numirea în comisiile consultative a unor specialiști „decedați”. Irimia a reamintit că, în anul 2014, APCR a demarat mai multe procese împotriva statului român, unul dintre acestea prin care s-a cerut declanșarea procedurii de infringement pentru încălcarea Directivei 89/105, care prevede ca statele europene să soluționeze cererile de introducere a unor terapii pe listele de medicamente compensate și gratuite în maximum 180 de zile de la depunerea documentațiilor. „Pe lângă procesele câștigate în țară, la Bruxelles este analizată cererea noastră (a APCR) de penalizare a României (infringement) pentru încălcarea Directivelor europene”, a spus reprezentantul APCR.