Ne mor mai puţini copii

Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că a scăzut rata mortalităţii la nou-născuţii cu vârsta sub o lună. Astfel, s-a constatat că numărul deceselor nou-născuţilor s-a diminuat de la 4,6 milioane în 1990, la 3,3 milioane în 2009, conform studiului realizat de cercetători ai OMS, ONG Save the Children şi London School of Hygiene and Tropical Medicine. Studiul arată că decesele nou-născuţilor reprezintă 41% din cele înregistrate la copii cu vârsta până în cinci ani. Cele mai multe sunt naşteri premature, mai existând însă cazuri de asfixie sau infecţii grave. Mortalitatea scade mai greu în Africa, se arată în studiu, numărul deceselor la nou născuţi scăzând anual cu 1%. Pentru a ajunge la speranţa de viaţă a nou-născuţilor din Statele Unite ori Marea Britanie, indică raportul OMS, Africa mai are nevoie de peste 150 de ani.